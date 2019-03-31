"Юнайтед" готовит предложение по Ван-Биссаке

"Манчестер Юнайтед" готов предложить 35 миллионов фунтов за правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку.

Укрепление правого фланга обороны является одним из приоритетов для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, ведь Антонио Валенсия уходит из клуба свободным агентом, Эшли Янг не становится моложе, а Диогу Далот пока не готов стабильно играть в стартовом составе.



По информации Daily Mail, утверждение Сульшера постоянным рулевым одновременно означает сдвиг в трансферной политике "Юнайтед" — теперь клуб будет делать ставку на молодых и перспективных игроков, нежели на состоявшихся звезд.



21-летний Ван-Биссака, который последний год стабильно и на высоком уровне играет в Премьер-Лиге, удовлетворяет "Юнайтед" по всем критериям.



Интерес к Аарону также проявляют соседи "дьяволов" из "Манчестер Сити", поэтому "Пэлас" имеет все шансы выручить за свою звезду не менее 40 млн. фунтов.



Daily Mail добавляет, что Сульшер также хочет укрепить свою команду двумя центральными полузащитниками и правым вингером. Среди прочих трансферных целей "Юнайтед" значатся Каллум Хадсон-Одои из "Челси" и Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии".