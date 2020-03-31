Антони Мартиаль рискует пропустить выезд к "Вулверхэмптону"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль, автор победного гола в субботнем матче с "Уотфордом", рискует пропустить выезд к "Вулверхэмптону" в следующий вторник.

Именно Мартиаль на 72-й минуте забил тот важнейший мяч, который в итоге принес "красным дьяволам" три очка в домашнем противостоянии с "шершнями" — 2:1. Однако уже спустя пять минут после своего 11-го гола в сезоне Антони был вынужден покинуть поле "Олд Траффорд".



23-летний нападающий, недавно пропустивший пять матчей из-за проблем с пахом и не ездивший в сборную Франции во время минувшего международного перерыва, получил ушиб и теперь может пропустить поединок против обидчика "Юнайтед" по Кубку Англии.



"Я не знаю, насколько это серьезно. Надеюсь, он будет готов ко вторнику. Он получил сильный ушиб. Мы, наверное, оценим его состояние во вторник утром", — приводит слова главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.