32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 31 марта двумя поединками продолжится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КАРДИФФ — ЧЕЛСИ 16:05 Онлайн-трансляция



Проиграв четыре из пяти выездных матчей Премьер-Лиги в 2019 году, "Челси" превратился в аутсайдера борьбы за попадание в топ-4. На очереди еще один гостевой поединок, и на сей раз "синим" будет противостоять "Кардифф", ведущий отчаянную борьбу за выживание в элите. 71% своих очков в этой кампании "ласточки" набрали именно дома — только "Фулхэм" может похвастать более высоким соотношением. Вместе с тем "Кардифф" не знает побед над "Челси" в рамках высшего дивизиона с 1961 года.



Остаток сезона пропустит защитник "Кардиффа" Каллум Патерсон, получив травму в сборной Шотландии. Также вне игры Сол Бамба и Эшли Ричардс.



"Челси" предстоит оценить состояние полузащитников Рубена Лофтус-Чика и Итана Эмпаду, которых беспокоит спина. У Давиде Дзаппакосты определенные проблемы с лодыжкой.



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция



После субботней победы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" снова оказался под давлением и снова вынужден догонять. Несладко приходится и "Тоттенхэму", который набрал лишь одно очко в четырех последних матчах Премьер-Лиги и теперь вообще рискует остаться за пределами топ-4, если вскоре не выправит ситуацию. Особенно плохи "шпоры" в последнее время на выезде — пять поражений из шести возможных с учетом всех соревнований, и в пяти этих поражениях они всякий раз пропускали по два гола. "Красные" уступили лишь однажды в 13 последних встречах с "Тоттенхэмом" с учетом всех турниров, одержав восемь побед.



"Ливерпуль" должен решить вопрос о готовности к матчу Трента Александер-Арнольда и Джердана Шакири. Джо Гомес уже возобновил тренировки, но играть пока не готов. Алекс Окслейд-Чемберлен по-прежнему отсутствует.



Полузащитник Эрик Дайер угодил в лазарет "Тоттенхэма", где уже находятся Серж Орье и Харри Уинкс. Зато поправился Киран Триппьер.