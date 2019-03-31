Мане признался, что ему тяжело видеть победы "Сити"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что ему тяжело наблюдать за успехами "Манчестер Сити".

Обыграв в субботу "Фулхэм" со счетом 0:2, "горожане" поднялись на вершину Премьер-Лиги, однако уже в воскресенье "Ливерпуль" может восстановить лидерство, если победит "Тоттенхэм".

Два претендента на титул уже сыграли оба очных матча, поэтому в остатке сезона вынуждены наблюдать друг за другом со стороны. И это не дается Мане легко.

"Если честно, думаю, было бы ошибкой позволить этому повлиять на нас. Мы больше сосредоточены на своей игре, но я думаю, это вполне нормально, что мы оглядываемся на "Сити".

"Когда я смотрю матчи "Сити", порой я ощущаю большее давление, чем когда играю сам, потому что я хочу их проигрыша. Уверен, этого хочу не только я, но и наш главный тренер. Даже если он будет отнекиваться, уверен, он тоже хочет, чтобы "Сити" проигрывал", — сообщил Мане Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2019 00:05

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  1. kojan 31.03.2019 00:25 # kojan
    удел середняка смотреть и завидовать чужим победам...

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