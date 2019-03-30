Гвардиола надеется, что Агуэро избежал серьезной травмы
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что его нападающий Серхио Агуэро избежал серьезной травмы в матче против "Фулхэма".
В субботнем матче на "Крэйвен Коттадж" Агуэро забил свой 19-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, поспособствовав победе "горожан" со счетом 0:2.
Однако уже на 57-й минуте Гвардиола снял своего бомбардира с игры. Теперь чемпионы Премьер-Лиги ждут вердикта докторов.
"Он сказал, что почувствовал какой-то дискомфорт. Надеюсь, это не травма. Он решил не продолжать игру. Надеюсь, там ничего серьезного. Завтра или послезавтра станет видно", — цитирует Гвардиолу BBC.
30.03.2019 23:00
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