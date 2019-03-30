Сульшер рад, что МЮ избежал осечки после международного перерыва

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рад, что его команда избежала потери очков против "Уотфорда", несмотря на посредственную игру.

В первом матче после международного перерыва и после подписания постоянного контракта с Сульшером "красные дьяволы" не порадовали публику "Олд Траффорд" хорошей игрой, но все-таки смогли одержать победу 2:1.

Благодаря этому результату "Юнайтед" вернулся на четвертое место, и это для Оле Гуннара самое важное.

"Есть четыре очень хороших команды, которые сражаются за два места в топ-4. В этой борьбе мы почти в ведущей роли. Мы сами создали для себя хорошие шансы финишировать в топ-4".

"После разочарования, испытанного против "Вулверхэмптона", мы как команда воспринимали этот матч как новое начало. Это как первый матч в лиге. Нам удалось унести ноги и одержать победу, что замечательно, но я думаю, каждый понимает, что мы можем играть лучше".

"Мы очень медленно начали матч и выглядели так неряшливо в первые 20 минут. Вы могли видеть, что некоторые наши игроки были травмированы и не тренировались".

"Это типичный матч после международного перерыва, и мы знали, что это потенциальная банановая кожура", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2019 22:05

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