Сульшер рад, что МЮ избежал осечки после международного перерыва

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рад, что его команда избежала потери очков против "Уотфорда", несмотря на посредственную игру.

В первом матче после международного перерыва и после подписания постоянного контракта с Сульшером "красные дьяволы" не порадовали публику "Олд Траффорд" хорошей игрой, но все-таки смогли одержать победу 2:1.



Благодаря этому результату "Юнайтед" вернулся на четвертое место, и это для Оле Гуннара самое важное.



"Есть четыре очень хороших команды, которые сражаются за два места в топ-4. В этой борьбе мы почти в ведущей роли. Мы сами создали для себя хорошие шансы финишировать в топ-4".



"После разочарования, испытанного против "Вулверхэмптона", мы как команда воспринимали этот матч как новое начало. Это как первый матч в лиге. Нам удалось унести ноги и одержать победу, что замечательно, но я думаю, каждый понимает, что мы можем играть лучше".



"Мы очень медленно начали матч и выглядели так неряшливо в первые 20 минут. Вы могли видеть, что некоторые наши игроки были травмированы и не тренировались".



"Это типичный матч после международного перерыва, и мы знали, что это потенциальная банановая кожура", — цитирует Сульшера The Independent.