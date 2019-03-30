Люк Шоу: "Нам повезло с результатом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признал, что его команда показала ужасный футбол против "Уотфорда" и победила благодаря везению.

"Красные дьяволы" очень вяло начали первый матч после назначения Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером. Тем не менее, выдержав стартовый натиск соперника, "Юнайтед" удалось открыть счет.



Практически весь второй тайм "шершни" смотрелись лучше "Юнайтед", и второй пропущенный ими гол был совершенно против течения матча.



"Дьяволы" находились в напряжении до самого конца, потому что на последней минуте основного времени Абдулаю Дукуре удалось отыграть один мяч — 2:1. После такой победы Шоу был вынужден признать, что "Юнайтед" повезло.



"Мы усложнили свою жизнь тем, как мы играли. Временами мы были далеки от своих лучших образцов. Мы были ужасны во втором тайме, и нам повезло с результатом. Важнее всего, что мы набрали три очка".



"Мы имели несколько моментов, но не воспользовались ими. Нам нужно заново собраться и сосредоточиться на "Вулверхэмптоне". Мы должны приехать туда и одержать победу".



"Когда Рэшфорд на острие, я всегда уверен. Ему нравится открываться за спиной у защитников. Он классно завершил комбинацию и продемонстрировал классное хладнокровие".



"Нам нужно забыть об этом матче, потому что сегодня мы были совершенно не на высоте", — цитирует Шоу Daily Mirror.