Зидан: "Мне очень нравится Погба"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба представляет для него большой интерес.

Во время недавнего международного перерыва Погба заявил, что мечтает поиграть за "Реал" и поработать со своим великим соотечественником Зиданом.



После откровения игрока сборной Франции испанская пресса принялась спекулировать насчет перехода Погба в "Реал". По информации Marca, агент полузащитника Мино Райола уже вовсю контактирует с Королевским клубом.



Зидан не захотел оставаться в стороне, только подлив масла в огонь.



"Мне очень нравится Погба, и это не новость. Я знаю его лично. Он особенный игрок по своему типу — очень немногие игроки дают так же много, как и он".



"Он является полузащитником, который умеет обороняться и умеет атаковать. Он умеет все на футбольном поле".



"Он не является частью моей команды, он выступает за "Юнайтед", а что касается его слов насчет "Реала" и желания перейти сюда... Когда он завершит свой путь в "Юнайтед" и захочет перебраться сюда, то почему бы и нет?" — цитирует Зидана Sky Sports.