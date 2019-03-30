Зидан: "Мне очень нравится Погба"

Поль Погба Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба представляет для него большой интерес.

Во время недавнего международного перерыва Погба заявил, что мечтает поиграть за "Реал" и поработать со своим великим соотечественником Зиданом.

После откровения игрока сборной Франции испанская пресса принялась спекулировать насчет перехода Погба в "Реал". По информации Marca, агент полузащитника Мино Райола уже вовсю контактирует с Королевским клубом.

Зидан не захотел оставаться в стороне, только подлив масла в огонь.

"Мне очень нравится Погба, и это не новость. Я знаю его лично. Он особенный игрок по своему типу — очень немногие игроки дают так же много, как и он".

"Он является полузащитником, который умеет обороняться и умеет атаковать. Он умеет все на футбольном поле".

"Он не является частью моей команды, он выступает за "Юнайтед", а что касается его слов насчет "Реала" и желания перейти сюда... Когда он завершит свой путь в "Юнайтед" и захочет перебраться сюда, то почему бы и нет?" — цитирует Зидана Sky Sports.


Метки Зидан, Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2019 21:00

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  1. mr-tsoy 30.03.2019 22:11 # mr-tsoy
    Пусть заберут де хеа, погба взамен наваса, бейла и кроса плюс 100 мон фунтов)))

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  2. lambert757 30.03.2019 21:06 # lambert757
    Если всё же покинет команду, то особо переживать не буду. За 150 лямов можно продать и купить гризмана за 100

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  3. mikkiynwa 30.03.2019 21:05 # mikkiynwa
    Все ясно, Почба аут

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