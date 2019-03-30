"Хаддерсфилд" вылетел в Чемпионшип

Ян Зиверт Проиграв в гостях у "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, "Хаддерсфилд" лишился даже математических шансов на выживание в Премьер-Лиге.

Голы Луки Миливоевича и Патрива Ван Анхольта на исходе матча на "Селхерст Парк" ознаменовали 24-е поражение "терьеров" в 32 матчах Премьер-Лиги сезона 2018/19.

Команда Яна Зиверта все еще может подняться со дна таблицы, но точно не покинет зону вылета. Таким образом, в следующем сезоне "Хаддерсфилд" снова будет выступать в Чемпионшипе после двух лет в элите.

Добавим, главной проблемой "Хаддерсфилда" в этом сезоне стали забитые мячи — только 18 в 32 матчах. При этом следующая худшая команда дивизиона по результативности в лице "Кардиффа" отличилась 27 раз.


Метки Хаддерсфилд, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2019 20:10

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  1. manutd-20champ 30.03.2019 20:17 # manutd-20champ
    встретимся не скоро

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  2. electric 30.03.2019 20:16 # electric
    Земля пухом. В следующем году очередь Челси.

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