"Хаддерсфилд" вылетел в Чемпионшип

Проиграв в гостях у "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, "Хаддерсфилд" лишился даже математических шансов на выживание в Премьер-Лиге.

Голы Луки Миливоевича и Патрива Ван Анхольта на исходе матча на "Селхерст Парк" ознаменовали 24-е поражение "терьеров" в 32 матчах Премьер-Лиги сезона 2018/19.



Команда Яна Зиверта все еще может подняться со дна таблицы, но точно не покинет зону вылета. Таким образом, в следующем сезоне "Хаддерсфилд" снова будет выступать в Чемпионшипе после двух лет в элите.



Добавим, главной проблемой "Хаддерсфилда" в этом сезоне стали забитые мячи — только 18 в 32 матчах. При этом следующая худшая команда дивизиона по результативности в лице "Кардиффа" отличилась 27 раз.