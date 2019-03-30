"Юнайтед" выстрадал победу над "Уотфордом"

В своем первом матче после подписания долгосрочного контракта с "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер одержал выстраданную победу над "Уотфордом" со счетом 2:1.

В стартовом составе "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Вернулись в команду Фил Джонс, Андер Эррера, Хуан Мата и Антони Мартиаль, заменив Виктора Лиделефа, Диогу Далота, Фреда и Ромелу Лукаку.



Четыре изменения сделал и наставник "шершней" Хави Грасия, бросив в бой Жерара Деулофеу, Уилла Хьюза, Роберто Перейру и Троя Дини вместо Кико Фемении, Тома Клеверли, Айзека Саксесса и Андре Грея.



Начало матча, как ни странно, осталось за гостями. "Уотфорд" совершил несколько подходов к чужим воротам, а на 12-й минуте Давид Де Хеа только ценой небольшой травмы сумел остановить удар или скидку Дини.



"Юнайтед" мог ответить на 18-й минуте, когда Люк Шоу внезапно получил свободное пространство на левом краю штрафной площади, однако сделать точную передачу на одного из двух открывавшихся партнеров у защитника не вышло.



С течением времени "дьяволы" пришли в себя и на 28-й минуте провели результативную контратаку. Шоу перехватил мяч возле своей штрафной, а затем сделал отличную передачу вперед на Маркуса Рэшфорда, который успел пробить мимо вышедшего навстречу голкипера — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, и вскоре "Уотфорд" едва не пропустил второй мяч. Мартиаль подкараулил удачный отскок внутри штрафной, однако его удар был отражен Беном Фостером на линии.



Второй тайм тоже начался с преимуществом "шершней", причем на сей раз никакого прогресса в игре "Юнайтед" с течением времени не наблюдалось.



Тем не менее, на 72-й минуте "дьяволы" смогли вздохнуть спокойно. Фостер уже вроде бы помешал Мартиалю пробить пяткой после прострела Джесси Лингарда, однако сам же Антони подхватил мяч и поразил цель — 2:0.



На 90-й минуте "Уотфорд" слегка подсластил свою пилюлю. Это Абдулай Дукуре сыграл в стенку с партнером и, как нож сквозь масло пройдя через оборону "Юнайтед", поразил ворота Давида Де Хеа с близкого расстояния — 2:1.



Заключительные минуты гости провели в атаках, но ни сил, ни времени отыграться у них уже не осталось.



Эта победа далась "Юнайтед" с огромным трудом. Подопечным Сульшера пришлось терпеть и ждать своих шансов, которыми они распорядились блестяще.



"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче