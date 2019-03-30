"Юнайтед" выстрадал победу над "Уотфордом"
В своем первом матче после подписания долгосрочного контракта с "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер одержал выстраданную победу над "Уотфордом" со счетом 2:1.
В стартовом составе "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Вернулись в команду Фил Джонс, Андер Эррера, Хуан Мата и Антони Мартиаль, заменив Виктора Лиделефа, Диогу Далота, Фреда и Ромелу Лукаку.
Четыре изменения сделал и наставник "шершней" Хави Грасия, бросив в бой Жерара Деулофеу, Уилла Хьюза, Роберто Перейру и Троя Дини вместо Кико Фемении, Тома Клеверли, Айзека Саксесса и Андре Грея.
Начало матча, как ни странно, осталось за гостями. "Уотфорд" совершил несколько подходов к чужим воротам, а на 12-й минуте Давид Де Хеа только ценой небольшой травмы сумел остановить удар или скидку Дини.
"Юнайтед" мог ответить на 18-й минуте, когда Люк Шоу внезапно получил свободное пространство на левом краю штрафной площади, однако сделать точную передачу на одного из двух открывавшихся партнеров у защитника не вышло.
С течением времени "дьяволы" пришли в себя и на 28-й минуте провели результативную контратаку. Шоу перехватил мяч возле своей штрафной, а затем сделал отличную передачу вперед на Маркуса Рэшфорда, который успел пробить мимо вышедшего навстречу голкипера — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, и вскоре "Уотфорд" едва не пропустил второй мяч. Мартиаль подкараулил удачный отскок внутри штрафной, однако его удар был отражен Беном Фостером на линии.
Второй тайм тоже начался с преимуществом "шершней", причем на сей раз никакого прогресса в игре "Юнайтед" с течением времени не наблюдалось.
Тем не менее, на 72-й минуте "дьяволы" смогли вздохнуть спокойно. Фостер уже вроде бы помешал Мартиалю пробить пяткой после прострела Джесси Лингарда, однако сам же Антони подхватил мяч и поразил цель — 2:0.
На 90-й минуте "Уотфорд" слегка подсластил свою пилюлю. Это Абдулай Дукуре сыграл в стенку с партнером и, как нож сквозь масло пройдя через оборону "Юнайтед", поразил ворота Давида Де Хеа с близкого расстояния — 2:1.
Заключительные минуты гости провели в атаках, но ни сил, ни времени отыграться у них уже не осталось.
Эта победа далась "Юнайтед" с огромным трудом. Подопечным Сульшера пришлось терпеть и ждать своих шансов, которыми они распорядились блестяще.
"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче
30.03.2019 19:55
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Последние комментарии:
Интереснее было смотреть как Нисон спасает пассажиров поезда чем этот унылый пергиболл
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Зря только уволили Моуриньо в игре ничего не изменилось - автобус
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просто победа
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Рот сульшера не такой конечно, как у САФа, но дайте ему время он же только начал работать.
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Сити, Ливер, Тоттенхэм, Челси адекватная четвёрка, которая не будет позорить матушку Англию в ЛЧ.
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У марсьяля, кстати, офсайд был. Ротатор сульшер в деле. Тащат помойку в лч.
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главное три глаза.
за красивым футболом пока в колбасный город
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чот не пойму фри хит в фф
думал смогу посреди тура игроков менять, но нихуя не так оказывается(
надо врываться в топ 100к сук
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Парашный футбол как всегда от мю цо
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Ну такое себе... За счёт класса игроков конечно порешали, но защитка да и в целом оборона ещё то решето. Уотфорду тупо класса и быстроты решений в завершающей стадии не хватило.
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Хреновая игра, вообще не понравилась, хоть и взяли три очка...
надо больше половины игроков распускать, начиная с клоуна лингарда!
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Как же красиво сгорели лохопеды, бляя оруу
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Отскок в стиле Ферги.
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Какая же помойка мю. 20 ударов у уотифорда против 8. Прав был Ва Гал, что это автобус, который побеждает.
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Результат есть, остальное придёт.
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ГГМУ!!!
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