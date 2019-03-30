"Юнайтед" выстрадал победу над "Уотфордом"

Манчестер Юнайтед В своем первом матче после подписания долгосрочного контракта с "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер одержал выстраданную победу над "Уотфордом" со счетом 2:1.

В стартовом составе "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Вернулись в команду Фил Джонс, Андер Эррера, Хуан Мата и Антони Мартиаль, заменив Виктора Лиделефа, Диогу Далота, Фреда и Ромелу Лукаку.

Четыре изменения сделал и наставник "шершней" Хави Грасия, бросив в бой Жерара Деулофеу, Уилла Хьюза, Роберто Перейру и Троя Дини вместо Кико Фемении, Тома Клеверли, Айзека Саксесса и Андре Грея.

Начало матча, как ни странно, осталось за гостями. "Уотфорд" совершил несколько подходов к чужим воротам, а на 12-й минуте Давид Де Хеа только ценой небольшой травмы сумел остановить удар или скидку Дини.

"Юнайтед" мог ответить на 18-й минуте, когда Люк Шоу внезапно получил свободное пространство на левом краю штрафной площади, однако сделать точную передачу на одного из двух открывавшихся партнеров у защитника не вышло.

С течением времени "дьяволы" пришли в себя и на 28-й минуте провели результативную контратаку. Шоу перехватил мяч возле своей штрафной, а затем сделал отличную передачу вперед на Маркуса Рэшфорда, который успел пробить мимо вышедшего навстречу голкипера — 1:0.

Гол придал хозяевам уверенности, и вскоре "Уотфорд" едва не пропустил второй мяч. Мартиаль подкараулил удачный отскок внутри штрафной, однако его удар был отражен Беном Фостером на линии.

Второй тайм тоже начался с преимуществом "шершней", причем на сей раз никакого прогресса в игре "Юнайтед" с течением времени не наблюдалось.

Тем не менее, на 72-й минуте "дьяволы" смогли вздохнуть спокойно. Фостер уже вроде бы помешал Мартиалю пробить пяткой после прострела Джесси Лингарда, однако сам же Антони подхватил мяч и поразил цель — 2:0.

На 90-й минуте "Уотфорд" слегка подсластил свою пилюлю. Это Абдулай Дукуре сыграл в стенку с партнером и, как нож сквозь масло пройдя через оборону "Юнайтед", поразил ворота Давида Де Хеа с близкого расстояния — 2:1.

Заключительные минуты гости провели в атаках, но ни сил, ни времени отыграться у них уже не осталось.

Эта победа далась "Юнайтед" с огромным трудом. Подопечным Сульшера пришлось терпеть и ждать своих шансов, которыми они распорядились блестяще.

"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2019 19:55

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Последние комментарии:




  1. selta 30.03.2019 20:24 # selta
    Интереснее было смотреть как Нисон спасает пассажиров поезда чем этот унылый пергиболл

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  2. gjchancel 30.03.2019 20:24 # gjchancel
    Зря только уволили Моуриньо в игре ничего не изменилось - автобус

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  3. mancunia-planet 30.03.2019 20:23 # mancunia-planet
    просто победа

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  4. kingoflondon 30.03.2019 20:23 # kingoflondon
    Рот сульшера не такой конечно, как у САФа, но дайте ему время он же только начал работать.

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  5. blackbirdofk 30.03.2019 20:22 # blackbirdofk
    Сити, Ливер, Тоттенхэм, Челси адекватная четвёрка, которая не будет позорить матушку Англию в ЛЧ.

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  6. blackbirdofk 30.03.2019 20:14 # blackbirdofk
    У марсьяля, кстати, офсайд был. Ротатор сульшер в деле. Тащат помойку в лч.

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  7. manutd-20champ 30.03.2019 20:13 # manutd-20champ
    главное три глаза.
    за красивым футболом пока в колбасный город

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  8. melwood-lfc 30.03.2019 20:05 # melwood-lfc
    чот не пойму фри хит в фф
    думал смогу посреди тура игроков менять, но нихуя не так оказывается(
    надо врываться в топ 100к сук

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  9. largo-winch 30.03.2019 20:05 # largo-winch
    Парашный футбол как всегда от мю цо

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  10. sausage 30.03.2019 20:05 # sausage
    Ну такое себе... За счёт класса игроков конечно порешали, но защитка да и в целом оборона ещё то решето. Уотфорду тупо класса и быстроты решений в завершающей стадии не хватило.

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  11. jaguar 30.03.2019 20:03 # jaguar
    Хреновая игра, вообще не понравилась, хоть и взяли три очка...
    надо больше половины игроков распускать, начиная с клоуна лингарда!

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  12. jappstamm 30.03.2019 20:03 # jappstamm
    Как же красиво сгорели лохопеды, бляя оруу

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  13. brown-ale 30.03.2019 20:03 # brown-ale
    Отскок в стиле Ферги.

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  14. blackbirdofk 30.03.2019 20:01 # blackbirdofk
    Какая же помойка мю. 20 ударов у уотифорда против 8. Прав был Ва Гал, что это автобус, который побеждает.

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  15. paul-shark 30.03.2019 20:00 # paul-shark
    Результат есть, остальное придёт.

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  16. vasya-mu 30.03.2019 20:00 # vasya-mu
    ГГМУ!!!

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