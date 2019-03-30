Гвардиола не думает о покере

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что его команда не забивает себе голову мыслями о покере.

Вернувшись с международного перерыва, "горожане" одержали очень комфортную победу над "Фулхэмом" со счетом 0:2 и восстановили свое лидерство в Премьер-Лиге.



Таким образом, "Сити" продолжает борьбу за три оставшихся трофея после уже выигранного Кубка Лиги, и Гвардиола обещает сделать все возможное для достижения этой амбициозной цели, игнорируя ажиотаж в медиа.



"В первые 15-20 минут мы играли невероятным образом. После международного перерыва твой ритм обычно оставляет желать лучшего, однако в старании нам не откажешь. Это был коварный матч — в 12:30 субботу, в солнечный день. Это необычно, и поэтому я так доволен".



"Мы будем делать все возможное, чтобы добиваться побед. Не имеет значения, в каком соревновании мы играем, мы всегда играем на победу".



"Люди говорят про покер, но мы не забиваем себе этим голову. То, что "Ливерпуль" и "Сити" делают в Премьер-Лиге, заслуживает уважения. Именно поэтому мы там, где находимся", — сообщил Гвардиола BBC.