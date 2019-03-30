Сульшер поведал о начале перестройки "Юнайтед"
Оле Гуннар Сульшер заявил, что после подписания постоянного контракта сосредоточится на перестройке "Манчестер Юнайтед".
Выиграв 14 из своих 19 матчей в качестве временщика, Сульшер получил возможность задержаться на тренерском мостике "красных дьяволов" до 2022 года.
В программке к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" норвежский специалист дал краткую характеристику тому, чем он займется теперь после того, как стабилизировал игру и результаты "Юнайтед".
"С момента своего возвращения в клуб я наблюдаю чрезвычайно ответственных людей, и это помогло нам добиться великолепных результатов. Но теперь все это осталось в истории. Мы в начале начал".
"Теперь для всех нас начинается тяжелая работа. Мы сосредоточены на перестройке, на возвращении на свое законное место, на завоевании трофеев с тем настроем, который мы уже демонстрируем".
"Мы хотим видеть улыбки на лицах, хотим видеть позитивный футбол, а также мы хотим хорошо обороняться", — сообщил Сульшер.
30.03.2019 18:00
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Последние комментарии:
А каких великолепных результатах он разгоняет? Три тренера до него жидко обосрались, о каком начале начал он кукарекает? Перестройка...сначала добейся хоть чего то значимого легенда кардифа
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Можно только порадоваться за Сульшера. Вот так вот сбылась мечта на ровном месте.
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