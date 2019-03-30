Сульшер поведал о начале перестройки "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер заявил, что после подписания постоянного контракта сосредоточится на перестройке "Манчестер Юнайтед".

Выиграв 14 из своих 19 матчей в качестве временщика, Сульшер получил возможность задержаться на тренерском мостике "красных дьяволов" до 2022 года.



В программке к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" норвежский специалист дал краткую характеристику тому, чем он займется теперь после того, как стабилизировал игру и результаты "Юнайтед".



"С момента своего возвращения в клуб я наблюдаю чрезвычайно ответственных людей, и это помогло нам добиться великолепных результатов. Но теперь все это осталось в истории. Мы в начале начал".



"Теперь для всех нас начинается тяжелая работа. Мы сосредоточены на перестройке, на возвращении на свое законное место, на завоевании трофеев с тем настроем, который мы уже демонстрируем".



"Мы хотим видеть улыбки на лицах, хотим видеть позитивный футбол, а также мы хотим хорошо обороняться", — сообщил Сульшер.