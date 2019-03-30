"Сити" уверенно победил "Фулхэм" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Серхио Агуэро Уверенно переиграв "Фулхэм" со счетом 0:2, "Манчестер Сити" восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 1:2 от "Ливерпуля" 17 марта в стартовом составе "дачников" появились Сайрус Кристи, Максим Ле Маршан и Райан Сессеньон, заменив Тима Рима, Жан-Мишеля Сери и Александара Митровича.

В стартовый состав "горожан" вернулись выздоровевшие Эмерик Лапорт и Кевин Де Брюйне, заменив Венсана Компан и Рияда Махреза.

"Фулхэм" принялся хромать на обе ноги в обороне с самого начала матча и пропустил уже на пятой минуте, когда Де Брюйне совершил перехват на чужой половине поля, нашел передачей Бернарду Силву, а тот сместился вдоль штрафной площади по направлению к центру и пробил с дистанции — 0:1.

"Сити" полностью доминировал над соперником и дальше, и второй гол был лишь вопросом времени. Удивительно, что этого события пришлось ждать до 27-й минуты. "Дачники" вновь потеряли мяч на своей половине поля и тут же получили ответную атаку, в завершении которой Серхио Агуэро прорвался в штрафную по правому краю и пробил над плечом голкипера — 0:2.

После двух голов гости слегка успокоились, но их преимущество по-прежнему не вызывало никаких вопросов. "Фулхэм" был безобразен в обороне и ничего не показывал в атаке.

Во втором тайме игра успокоилась до предела. "Дачники" чуть встрепенулись, но в створ ворот Эдерсона так и попали, а вот "горожане" вполне могли забить еще — например, на 80-й минуте подключившийся в атаку Кайл Уолкер сотряс штангу.

"Сити" одержал очень легкую и безмятежную победу, вернувшись на вершину таблицы. "Фулхэм" поплатился за безобразную игру в обороне и показал, почему не заслуживает места в Премьер-Лиге.

"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2019 17:25

Количество просмотров Просмотров: 1238

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. selta 30.03.2019 18:37 # selta
    Ну его нах этот матч, лучше посмотрю пассажира с лиамом нисоном на след канале

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  2. selta 30.03.2019 18:36 # selta
    Ебааа синюшный нос перги

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  3. goya 30.03.2019 18:33 # goya
    С такой игрой у МЮ они смогут расчитывать только на то что у конкурентов игра дерьмовее будет. Но это очень сомнительно. Играть на своем поле против Уотфорда в такое унылое гавно-так никто не может

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  4. selta 30.03.2019 18:33 # selta
    Фостер в де гея поиграть решил, сейв в лучших традициях испанской феи

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  5. kos9k 30.03.2019 18:31 # kos9k
    прав был моур-мю все так же убог

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  6. selta 30.03.2019 18:29 # selta
    Шоу хорош сегодня, а ведь действительнь футбол ферги возвращается играть на контратаках со всеми вротвордами

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  7. largo-winch 30.03.2019 18:27 # largo-winch
    Марсеяль!!! Топово нырнул, в стиле Решфорта ))

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  8. selta 30.03.2019 18:23 # selta
    Банду Бильбо шатает Уотфорд, добро пожаловать в реальность скумы

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  9. largo-winch 30.03.2019 18:22 # largo-winch
    Че за мс-од за мю играет под 21-номером ))

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  10. chr1s8rown 30.03.2019 18:21 # chr1s8rown
    Сушер is futbol genius

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  11. januzaj00 30.03.2019 18:12 # januzaj00
    ДЕ ХЕА!!!

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  12. kingoflondon 30.03.2019 18:09 # kingoflondon
    клоп уже переобувается, как и слэш хуефк, типикал ливерные

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  13. largo-winch 30.03.2019 18:07 # largo-winch
    7 минут ебут мю цо
    Ну и дыра в защите у мю

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  14. rentv 30.03.2019 18:05 # rentv
    100% договорняк.
    Даже удивительно, что в Англии настолько в наглую сливают

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  15. mcfc-fantactic 30.03.2019 18:04 # mcfc-fantactic
    Где то в Мелвуде Клопп раздает страпоны сосовзерам! Топари!

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  16. liverpool22 30.03.2019 18:02 # liverpool22
    Ливерпуль чемпион из всех чемпионов! Сити какаха, её болельщики нажравщиеся болелы, которым не хватает зрелищного футбола. Футболисты щити как боты на поле, за ними не интересно смотреть, потому что играют не по английски, тики таки всем надоело, поэтому все болелы щити покидают стадик ещё за несколько минут до конца матча. Гуардиола плачет видя это)))

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  17. mc-od 30.03.2019 17:57 # mc-od
    30.03.2019 12:23 # удалить
    mc-od

    Расклад такой, если Шпоры сделают Портовым "Дембу Ба", то вот так вот незаметно и буднично на этой неделе могут уйти все напряги и вопросы в АПЛ. Не знаю, дисквалифицирован ли еще Покет, но завтра точно узнаем: КлопТоп или ПочТоп?

    Короче, сегодня спокойно, на классе сносим Фулхэм, в среду повторяем все это дело с Кардифом. Между делом выясним какого тренерского гения Пригородные профукали и променяли на Горлума. Как-то так..)) Всем удачи и хороших матчей!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69736/?c=1

    ПО ПЛАНУ ИДЕМ...

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  18. rap-woiska 30.03.2019 17:54 # rap-woiska
    КАМЕН СИТЕЙ!

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  19. kos9k 30.03.2019 17:43 # kos9k
    в англии львы могучие
    в европе сосуны е6учие

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  20. griezmann 30.03.2019 17:40 # griezmann
    лузерпуль на страпоне

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