"Сити" уверенно победил "Фулхэм" и вернулся на вершину Премьер-Лиги
Уверенно переиграв "Фулхэм" со счетом 0:2, "Манчестер Сити" восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.
По сравнению с поражением 1:2 от "Ливерпуля" 17 марта в стартовом составе "дачников" появились Сайрус Кристи, Максим Ле Маршан и Райан Сессеньон, заменив Тима Рима, Жан-Мишеля Сери и Александара Митровича.
В стартовый состав "горожан" вернулись выздоровевшие Эмерик Лапорт и Кевин Де Брюйне, заменив Венсана Компан и Рияда Махреза.
"Фулхэм" принялся хромать на обе ноги в обороне с самого начала матча и пропустил уже на пятой минуте, когда Де Брюйне совершил перехват на чужой половине поля, нашел передачей Бернарду Силву, а тот сместился вдоль штрафной площади по направлению к центру и пробил с дистанции — 0:1.
"Сити" полностью доминировал над соперником и дальше, и второй гол был лишь вопросом времени. Удивительно, что этого события пришлось ждать до 27-й минуты. "Дачники" вновь потеряли мяч на своей половине поля и тут же получили ответную атаку, в завершении которой Серхио Агуэро прорвался в штрафную по правому краю и пробил над плечом голкипера — 0:2.
После двух голов гости слегка успокоились, но их преимущество по-прежнему не вызывало никаких вопросов. "Фулхэм" был безобразен в обороне и ничего не показывал в атаке.
Во втором тайме игра успокоилась до предела. "Дачники" чуть встрепенулись, но в створ ворот Эдерсона так и попали, а вот "горожане" вполне могли забить еще — например, на 80-й минуте подключившийся в атаку Кайл Уолкер сотряс штангу.
"Сити" одержал очень легкую и безмятежную победу, вернувшись на вершину таблицы. "Фулхэм" поплатился за безобразную игру в обороне и показал, почему не заслуживает места в Премьер-Лиге.
"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.03.2019 17:25
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Последние комментарии:
Ну его нах этот матч, лучше посмотрю пассажира с лиамом нисоном на след канале
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Ебааа синюшный нос перги
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С такой игрой у МЮ они смогут расчитывать только на то что у конкурентов игра дерьмовее будет. Но это очень сомнительно. Играть на своем поле против Уотфорда в такое унылое гавно-так никто не может
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Фостер в де гея поиграть решил, сейв в лучших традициях испанской феи
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прав был моур-мю все так же убог
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Шоу хорош сегодня, а ведь действительнь футбол ферги возвращается играть на контратаках со всеми вротвордами
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Марсеяль!!! Топово нырнул, в стиле Решфорта ))
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Банду Бильбо шатает Уотфорд, добро пожаловать в реальность скумы
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Че за мс-од за мю играет под 21-номером ))
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Сушер is futbol genius
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ДЕ ХЕА!!!
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клоп уже переобувается, как и слэш хуефк, типикал ливерные
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7 минут ебут мю цо
Ну и дыра в защите у мю
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100% договорняк.
Даже удивительно, что в Англии настолько в наглую сливают
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Где то в Мелвуде Клопп раздает страпоны сосовзерам! Топари!
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Ливерпуль чемпион из всех чемпионов! Сити какаха, её болельщики нажравщиеся болелы, которым не хватает зрелищного футбола. Футболисты щити как боты на поле, за ними не интересно смотреть, потому что играют не по английски, тики таки всем надоело, поэтому все болелы щити покидают стадик ещё за несколько минут до конца матча. Гуардиола плачет видя это)))
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30.03.2019 12:23 # удалить
mc-od
Расклад такой, если Шпоры сделают Портовым "Дембу Ба", то вот так вот незаметно и буднично на этой неделе могут уйти все напряги и вопросы в АПЛ. Не знаю, дисквалифицирован ли еще Покет, но завтра точно узнаем: КлопТоп или ПочТоп?
Короче, сегодня спокойно, на классе сносим Фулхэм, в среду повторяем все это дело с Кардифом. Между делом выясним какого тренерского гения Пригородные профукали и променяли на Горлума. Как-то так..)) Всем удачи и хороших матчей!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/69736/?c=1
ПО ПЛАНУ ИДЕМ...
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КАМЕН СИТЕЙ!
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в англии львы могучие
в европе сосуны е6учие
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лузерпуль на страпоне
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