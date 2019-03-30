"Сити" уверенно победил "Фулхэм" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Уверенно переиграв "Фулхэм" со счетом 0:2, "Манчестер Сити" восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 1:2 от "Ливерпуля" 17 марта в стартовом составе "дачников" появились Сайрус Кристи, Максим Ле Маршан и Райан Сессеньон, заменив Тима Рима, Жан-Мишеля Сери и Александара Митровича.



В стартовый состав "горожан" вернулись выздоровевшие Эмерик Лапорт и Кевин Де Брюйне, заменив Венсана Компан и Рияда Махреза.



"Фулхэм" принялся хромать на обе ноги в обороне с самого начала матча и пропустил уже на пятой минуте, когда Де Брюйне совершил перехват на чужой половине поля, нашел передачей Бернарду Силву, а тот сместился вдоль штрафной площади по направлению к центру и пробил с дистанции — 0:1.



"Сити" полностью доминировал над соперником и дальше, и второй гол был лишь вопросом времени. Удивительно, что этого события пришлось ждать до 27-й минуты. "Дачники" вновь потеряли мяч на своей половине поля и тут же получили ответную атаку, в завершении которой Серхио Агуэро прорвался в штрафную по правому краю и пробил над плечом голкипера — 0:2.



После двух голов гости слегка успокоились, но их преимущество по-прежнему не вызывало никаких вопросов. "Фулхэм" был безобразен в обороне и ничего не показывал в атаке.



Во втором тайме игра успокоилась до предела. "Дачники" чуть встрепенулись, но в створ ворот Эдерсона так и попали, а вот "горожане" вполне могли забить еще — например, на 80-й минуте подключившийся в атаку Кайл Уолкер сотряс штангу.



"Сити" одержал очень легкую и безмятежную победу, вернувшись на вершину таблицы. "Фулхэм" поплатился за безобразную игру в обороне и показал, почему не заслуживает места в Премьер-Лиге.



"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче