Почеттино не может обещать, что останется в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не смог пообещать, что останется во главе "шпор" в следующем сезоне.

На протяжении предыдущих недель и месяцев слухи настойчиво отправляли Почеттино в "Реал" и "Манчестер Юнайтед", но первые вернули Зинедина Зидана, а вторые решили оставить Оле Гуннара Сульшера.



Казалось бы, угроза для "Тоттенхэма" лишиться Почеттино миновала, однако аргентинский тренер по-прежнему очень осторожно рассуждает насчет своего будущего.



"Это зависит не только от меня, но также от Даниэля (Леви). Конечно, я знаю, что сейчас он доволен мной, и именно это он говорит мне".



"Но я также понимаю, что "Тоттенхэм" важнее одного человека. "Тоттенхэм" важнее одного игрока, "Тоттенхэм" важнее всего".



"Вы должны понимать мое положение — мне приходится сражаться каждый день, чтобы оставаться на своем посту. Но это не означает, что я не чувствую себя комфортно".



"Я всегда говорю Хесусу (Пересу, ассистенту), что нам нужно думать о завтрашнем дне, потому что мы можем очень быстро лишиться своей работы, если не будем заботиться о своем положении. Футбол очень скоротечен".



"Мне сложно сказать, что я не чувствую себя счастливым сейчас, но также мне сложно сказать, что я точно буду здесь в следующем сезоне. Если я вдруг скажу это, а затем что-нибудь произойдет, вы непременно вспомните: "О, Почеттино говорил, что будет здесь, а теперь его здесь нет".



"Я не собираюсь этого говорить, потому что слухи могут оказаться правдой, или Даниэль скажет мне: "Хватит, мне нужен другой тренер".



"Мысленно я всегда готов к тому, что сегодня или завтра может стать моим последним днем. Такова моя философия".



"Посмотрите, что произошло в "Реале". Зидан сказал "я ухожу", затем два других тренера не продержались даже до конца сезона, и Зидан вернулся. Кто-нибудь мог поверить в это?"



"Таков футбол. Ты должен уважать, что сегодня все белое, завтра все черное, а затем снова белое. Я стараюсь проявлять это уважение и понимать, что все может измениться очень быстро", — цитирует Почеттино Sky Sports.