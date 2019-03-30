Сульшер признался, что мечтал повторить путь Гвардиолы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что мечтал повторить путь своего коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы к вершинам тренерской славы.

В свое время Гвардиола добился громадных успехов с "Барселоной", хотя до того поработал лишь с резервом каталонцев.



Отсутствие опыта не стало проблемой для Хосепа, и похожий скачок в свое время надеялся совершить и Сульшер, когда работал с резервной командой "Юнайтед".



"Прозвучит это наивно или странно, но я всегда обладал верой, что смогу быть здесь главным тренером".



"Я не помышлял об этом, когда был игроком, до своей тяжелой травмы, а затем я в течение трех лет думал, что мне нужно стать тренером".



"В свой последний сезон, когда я приступил к работе с резервом, я подумал: "Да, мне нравится это, мне нравится обстановка здесь".



"Знаю, это покажется странным, но когда я увидел успех Гвардиолы, который после резерва сразу возглавил "Барселону", я подумал: "А могу ли я сделать то же самое?"



"Однако тогда этого не произошло, и я, наверное, попрощался со своей мечтой, когда у меня не получилось в "Кардиффе". Но вот я здесь".



"Я по-прежнему считаю, что в спорте ты получаешь по заслугам, а я очень упорно трудился и оставался собой. Мне нравится работать с людьми, и это, возможно, привело меня сюда", — цитирует Сульшера Sky Sports.