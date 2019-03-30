Почеттино предупредил, что новый стадион не гарантирует "Тоттенхэму" приобретений

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что новый стадион, который он считает "лучшим в мире", не гарантирует "шпорам" приобретений.

Уже в следующую среду подопечные Почеттино сыграют свой первый матч на новом 62-тысячном стадионе, затраты на строительство которого не позволили "Тоттенхэму" обзавестись усилением в два последних трансферных окна.



Маурисио в восторге от того, что "шпоры" обзавелись новым домом, но не уверен, поможет ли это клубу покупать игроков.



"Когда пять лет назад мы брались за работу здесь, каждый говорил, что нам нужно участвовать в Лиге Чемпионов, чтобы привлекать лучших игроков или удерживать своих лучших игроков. Это оказалось неправдой".



"Мне кажется, все мы профессионалы, но в наше время немногие люди остаются романтиками вроде нас".



"Ты должен найти аргументы, чтобы убедить людей остаться или перейти в твой клуб. Новый стадион — это всегда хорошо, но многих людей больше волнуют финансовые вопросы, чем возможность работать в очень хороших условиях".



"Всегда приходится искать баланс. Конечно, стадион делает "Тоттенхэм" привлекательнее, но я не уверен насчет приобретений. Полагаю, это от того, что общество меняется, футбол становится бизнесом, и теперь здесь не так много романтичных людей, как 30 лет назад".



"Мы будем играть на лучшем стадионе в мире, и каждый заслуживает, чтобы мы играли в свой лучший футбол и сражались за большие цели", — цитирует Почеттино Sky Sports.