Эдерсон: "Сити" способен на покер"

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон считает, что его команда способна сделать покер в этом сезоне.

Уже завоевав Кубок Лиги, "горожане" продолжают борьбу в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиги Чемпионов. Прежде еще никому не удавалось преуспеть на всех четырех фронтах, однако Эдерсон чувствует, что его команда способна безошибочно пройти заключительную дистанцию сезона.

"Думаю, эта цель достижима. Лично для меня это стало бы исполнением мечты. Думаю, мы способны на это, но в то же время мы знаем, что сделать это будет крайне сложно".

"Однако наша команда в хорошем состоянии, и до тех пор, пока мы выигрываем все свои матчи, у нас будут шансы на покер".

"Впереди самый сложный месяц сезона и одновременно самый определяющий. У нас много важных матчей впереди, но я думаю, команда готова".

"Международный перерыв стал очень хорошей возможностью для некоторых игроков поправить здоровье, поэтому мы готовы и сосредоточены на том, что ждет нас впереди", — сообщил Эдерсон Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 497

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 30.03.2019 14:38 # only--liverpool
    на полупокер

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  2. lexa-arsenal 30.03.2019 13:46 # lexa-arsenal
    Опять обрыганам струя в лицо, да что ж ты будешь делать.

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  3. manutd-20champ 30.03.2019 13:41 # manutd-20champ
    где? в казино?

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  4. snapshot86 30.03.2019 13:01 # snapshot86
    надежда есть, шансов никаких...

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  5. mcfc-fantactic 30.03.2019 13:00 # mcfc-fantactic
    Да ну нах...)))

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