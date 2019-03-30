Эдерсон: "Сити" способен на покер"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон считает, что его команда способна сделать покер в этом сезоне.

Уже завоевав Кубок Лиги, "горожане" продолжают борьбу в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиги Чемпионов. Прежде еще никому не удавалось преуспеть на всех четырех фронтах, однако Эдерсон чувствует, что его команда способна безошибочно пройти заключительную дистанцию сезона.



"Думаю, эта цель достижима. Лично для меня это стало бы исполнением мечты. Думаю, мы способны на это, но в то же время мы знаем, что сделать это будет крайне сложно".



"Однако наша команда в хорошем состоянии, и до тех пор, пока мы выигрываем все свои матчи, у нас будут шансы на покер".



"Впереди самый сложный месяц сезона и одновременно самый определяющий. У нас много важных матчей впереди, но я думаю, команда готова".



"Международный перерыв стал очень хорошей возможностью для некоторых игроков поправить здоровье, поэтому мы готовы и сосредоточены на том, что ждет нас впереди", — сообщил Эдерсон Sky Sports.