Ривалдо советует Азару перейти в "Реал"
Легенда бразильского футбола Ривалдо посоветовал плеймейкеру Эдену Азару оставить "Челси" и перейти в "Реал".
Возвращение Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" и истекающий в следующем году контракт Азара до предела накалили слухи о возможном переезде Эдена на "Сантьяго Бернабеу".
Ривалдо считает, что такой трансфер пошел бы Азару на пользу и помог бы Эдену раскрыться как лидеру.
"Азар мог быть стать не просто отличным игроком для "Реала". Эден Азар стал бы идеальным приобретением для "Реала" — не только благодаря своим игровым талантам, но и благодаря лидерским качествам".
"Он вел сборную Бельгии за собой на Чемпионате Мира и сейчас делает то же самое в "Челси". Он уже умеет брать ответственность на себя и мог бы сыграть важную роль в трансформации клуба после ухода Криштиану Роналду", — цитирует Ривалдо Daily Express.
30.03.2019 12:00
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пусть в челси проявляет, а в реале есть асенсиевы и васкесы, вот и пусть играют на благо реала, кто им мешает
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