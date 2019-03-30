Ривалдо советует Азару перейти в "Реал"

Легенда бразильского футбола Ривалдо посоветовал плеймейкеру Эдену Азару оставить "Челси" и перейти в "Реал".

Возвращение Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" и истекающий в следующем году контракт Азара до предела накалили слухи о возможном переезде Эдена на "Сантьяго Бернабеу".



Ривалдо считает, что такой трансфер пошел бы Азару на пользу и помог бы Эдену раскрыться как лидеру.



"Азар мог быть стать не просто отличным игроком для "Реала". Эден Азар стал бы идеальным приобретением для "Реала" — не только благодаря своим игровым талантам, но и благодаря лидерским качествам".



"Он вел сборную Бельгии за собой на Чемпионате Мира и сейчас делает то же самое в "Челси". Он уже умеет брать ответственность на себя и мог бы сыграть важную роль в трансформации клуба после ухода Криштиану Роналду", — цитирует Ривалдо Daily Express.