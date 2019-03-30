Сульшер: "Юнайтед" жизненно важно сохранить Погба и Рэшфорда"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клубу чрезвычайно важно сохранить полузащитника Поля Погба и нападающего Маркуса Рэшфорда.
В последнее время Погба активно сватают в "Реал", тогда как Рэшфорда связывают с переходом в "Барселону". Подогревает слухи тот факт, что "Юнайтед" пока не склонил обоих игроков к новым контрактам.
Однако Сульшер не помышляет о расставании с Полем и Маркусом и верит, что оба игрока смогут реализовать свои амбиции в "Юнайтед".
"Они жизненно важны для нашего будущего. Они относятся к игрокам, вокруг которых ты можешь строить команду".
"Убежден, они смогут реализовать свои амбиции в "Юнайтед". Это цель нашего клуба — добиваться того, чего мы добивались в прошлом. Именно такие ожидания мы предъявляем к себе".
"Конечно, мы надеемся построить команду, которая будет достойна предыдущей истории клуба", — цитирует Сульшера The Telegraph.
30.03.2019 10:00
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Собственно он прав.
Чтоб биться за топ 4, эти клоуны необходимы цирку .
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лол, куда ж эти пташки улетят из такой кормушки
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