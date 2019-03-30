Сульшер: "Юнайтед" жизненно важно сохранить Погба и Рэшфорда"

Маркус Рэшфорд и Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клубу чрезвычайно важно сохранить полузащитника Поля Погба и нападающего Маркуса Рэшфорда.

В последнее время Погба активно сватают в "Реал", тогда как Рэшфорда связывают с переходом в "Барселону". Подогревает слухи тот факт, что "Юнайтед" пока не склонил обоих игроков к новым контрактам.

Однако Сульшер не помышляет о расставании с Полем и Маркусом и верит, что оба игрока смогут реализовать свои амбиции в "Юнайтед".

"Они жизненно важны для нашего будущего. Они относятся к игрокам, вокруг которых ты можешь строить команду".

"Убежден, они смогут реализовать свои амбиции в "Юнайтед". Это цель нашего клуба — добиваться того, чего мы добивались в прошлом. Именно такие ожидания мы предъявляем к себе".

"Конечно, мы надеемся построить команду, которая будет достойна предыдущей истории клуба", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Рэшфорд, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 30.03.2019 10:20 # girasimus
    Собственно он прав.
    Чтоб биться за топ 4, эти клоуны необходимы цирку .

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  2. stamford-bridge 30.03.2019 10:05 # stamford-bridge
    лол, куда ж эти пташки улетят из такой кормушки

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