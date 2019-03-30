"Арсенал" и "Челси" предложат работу Чеху

"Арсенал" и "Челси" сойдутся в битве за голкипера Петра Чеха, который завершает игровую карьеру по окончании этого сезона.

Лишившись места в стартовом составе "канониров" по ходу сезона из-за травмы, Чех еще в январе объявил, что повесит перчатки на гвоздь в мае.



36-летний голкипер пока не решил, чем будет заниматься дальше, хотя уже проходит тренерские курсы. На "Эмирейтс" хотели бы использовать тот колоссальный опыт, который Петр накопил за 15 сезонов выступлений в Англии.



Как сообщает The Sun, "Арсенал" готов предложить Чеху тренерскую работу или роль представителя — но ровно то же самое готов сделать бывший клуб Петра "Челси", откуда он ушел в 2015 году.



Чех до сих пор сохраняет хорошие отношения со многими работниками "Челси", а его переход в стан конкурентов по Премьер-Лиге стал возможен только благодаря заслугам перед клубом — вместе с "синими" Петр четыре раза выигрывал чемпионский титул.