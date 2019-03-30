Хазенхюттль блокирует своим игрокам Wi-Fi

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль рассказал, что блокирует своим игрокам доступ к Wi-Fi в отелях, где останавливается команда.

На днях английская пресса рассказала историю о том, что неназванный игрок клуба из Футбольной Лиги может играть в Fortnite 13 часов подряд.



Хазенхюттль считает пристрастие футболистов к видеоиграм большой проблемой и старается с этим активно бороться, особенно в столь ответственный момент сезона, когда решается, останутся ли "святые" в Премьер-Лиге.



"Это нечто, к чему возникает пристрастие, а значит ты должен оградить игроков от этого. Ты должен этому активно противодействовать, и именно это я и стараюсь делать".



"Я делал то же самое в своем предыдущем клубе ("РБ Лейпциг"). У нас тоже были проблемы с тем, что игроки играли до трех часов утра в день матча".



"Нужно оградить их от этого, потому что это большая проблема. Если быть честным, это в той же категории, как и пристрастие к алкоголю или наркотикам".



"Нужно помочь им не тратить так много времени на подобные вещи. Например, мы блокируем Wi-Fi в отелях вечером, чтобы они не могли играть", — цитирует Хазенхюттля BBC.