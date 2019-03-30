32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 30 марта семью поединками стартует 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция



При Скотте Паркере "Фулхэм" определенно улучшил свою игру, заставив попотеть "Ливерпуль" в предыдущем матче, однако хороший футбол так и не перерос в хорошие результаты. Сложно представить, что "дачникам" удастся вставить палку в колеса "Манчестер Сити", который вновь вынужден догонять, хотя и провел на поединок меньше, чем свой конкурент по чемпионской гонке. "Горожане" выиграли все шесть последних встреч с "Фулхэмом" в рамках чемпионата.



Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле оправился после вирусного заболевания, из-за которого он пропустил пять последних матчей. Алфи Моусон все еще травмирован.



В лазарете "Сити остался лишь Фабиан Дельф, тогда как Джон Стоунс, Венсан Компани, Николас Отаменди, Бенжамен Менди, Фернандиньо и Кевин Де Брюйне свои проблемы со здоровьем решили.



БРАЙТОН — САУТГЕМПТОН 18:00



"Брайтон" и "Саутгемптон" пока не могут чувствовать себя в безопасности и этот матч рассматривают как возможность приблизиться к знаковому рубежу в 40 очков. Все три встречи этих команд в рамках Премьер-Лиги завершились вничью, причем в сентябре "чайкам" удалось отыграть дефицит в два гола на поле "святых".



"Брайтон" отложит решение по Флорину Андоне, которого беспокоит бедро, на последний момент. Паскаль Гросс все еще травмирован.



После двух месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра возвращается нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс. Марио Лемина может сыграть свой первый матч в 2019 году. Шейн Лонг остается в лазарете.



БЕРНЛИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



После взлета, совпавшего с возвращением Тома Хитона в ворота, "Бернли" снова угодил в крутое пике — четыре поражения подряд в Премьер-Лиге с 11 пропущенными мячами. "Вулверхэмптон" таких качелей себе не позволяет, проиграв только один из восьми последних матчей чемпионата и оставаясь лучшей командой за пределами топ-6. "Волки" выиграли все семь последних встреч с "бордовыми" в рамках высшего дивизиона, включая три в Премьер-Лиге.



Полузащитнику "Бернли" Йоханну Берг Гудмундссону предстоит фитнес-тест из-за опасений насчет икроножной мышцы. Точно травмированы лишь Стивен Дефур и Аарон Леннон.



Защитник "Вулверхэмптона" Райан Беннетт все еще дисквалифицирован, но все остальные игроки команды в строю.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ХАДДЕРСФИЛД 18:00



"Хаддерсфилд" уже достаточно давно полным ходом готовится к понижению в классе — в отличие от 19 других команд дивизиона, для подопечных Яна Зиверта результаты вторичны. "Кристал Пэлас" все еще находится в опасной близости от зоны вылета и может использовать домашний матч против аутсайдера как возможность поправить свое положение. "Орлы" выиграли все три последних встречи с "терьерами" во всех турнирах без единого пропущенного гола.



После травм должны вернуться ключевые игроки "Пэлас" Аарон Ван-Биссака и Уилфрид Заха. Мамаду Сако все еще восстанавливается после операции на колене.



"Хаддерсфилд" снова может рассчитывать на Джонатана Хогга и Кристофера Шиндлера. Данни Уильямс может сыграть свой первый матч с декабря. Джейсон Панчеон не выйдет на поле из-за условий своей аренды. Лоран Депуатр, Адама Диакаби и Демеако Дюани травмированы.



ЛЕСТЕР — БОРНМУТ 18:00



В этот день "Лестер" отметит День рождения своего погибшего владельца Вишая Шриваддханапрабхи, заготовив приятные сюрпризы для своих фанатов. Очень порадовал бы болельщиков "лис" и хороший результат против "Борнмута", который свою единственную победу в семи последних матчах Премьер-Лиги одержал против находящегося на дне "Хаддерсфилда". "Лисы" еще не побеждали "вишенок" в рамках Премьер-Лиги в семи попытках, но пять из них — это ничьи.



Капитан "Лестера" Уэс Морган готов заменить дисквалифицированного Харри Магуайра в центре обороны. Марк Олбрайтон едва возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра.



"Борнмут" снова может рассчитывать на Адама Смита, Дэна Гослинга и Джуниора Станисласа.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — УОТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция



К этому матчу "Манчестер Юнайтед" подходит после двух поражений подряд — а также после утверждения Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером. Естественно, это будет особенная игра для норвежца, чья команда все еще сохраняет прекрасные шансы на попадание в топ-4. "Уотфорд" проиграл оба своих последних выездных поединка в Премьер-Лиге, но сделал это против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". "Красные дьяволы" одержали 15 побед в 16 последних встречах с "шершнями" во всех турнирах.



Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку едва ли успеет залечить свою стопу к субботе, но Люк Шоу, Неманья Матич, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль должны поправиться. Эшли Янг снова доступен после матча дисквалификации.



Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли не сыграет против своего бывшего клуба из-за повреждения икроножной мышцы. Хосе Холебас свою болячку залечил.



ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 20:30



Это будет встреча команд, которые еще не попрощались с надеждой финишировать на седьмой строчке. "Вест Хэм" и "Эвертон" начинали этот сезон с новыми тренерами, оптимизмом и инвестициями, но не покидает ощущение, что и те, и другие пока не могут полностью реализовать свой потенциал. В рамках Премьер-Лиги "ириски" одержали 24 победы против "молотобойцев" — больше, чем против какого-либо другого соперника.



Полузащитник "Вест Хэма" Самир Насри находится под вопросом. Уинстон Рид, Карлос Санчес, Джек Уилшир, Андрей Ярмоленко и Энди Кэрролл по-прежнему травмированы.



Из сборной Колумбии с травмой вернулся защитник "Эвертона" Йерри Мина. Люка Динь и Фил Ягиелка снова в строю.