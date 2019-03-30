Денис Суарес готов выходить в стартовом составе "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Денис Суарес, наконец, готов к выходу в стартовом составе.

Присоединившись к "канонирам" на правах аренды из "Барселоны" в январе, с тех пор Суарес отметился лишь шестью появлениями на замену и совершенно себя не проявил.



Однако 25-летний испанец с пользой провел международный перерыв, а в минувший вторник сыграл все 90 минут товарищеского матча против "Аль-Насра" из ОАЭ. Эмери чувствует, что теперь Денис готов помогать команде в Премьер-Лиге.



"Думаю, он готов к стартовому составу, готов приносить нам пользу. В следующих матчах нам потребуется каждый игрок".



"Мы позволили себе уехать на четыре дня и сыграть матч в Дубае, однако мы продолжаем работать с прежним настроем, с прежними идеями".



"Думаю, это нормально, что ему потребовалось столько времени, чтобы набрать форму. Зато сейчас у нас много игроков, которые готовы нам помогать", — цитирует Эмери The Guardian.