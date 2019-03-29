Сарри продолжит держать Хадсон-Одои на лавке

Вингер Каллум Хадсон-Одои не получит места в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Кардиффа" в воскресенье.

Во время завершившегося международного перерыва 18-летний Хадсон-Одои продемонстрировал, что находится в великолепной форме. Каллум дебютировал за сборную Англии, появившись на замену против чехов, а спустя несколько дней против Черногории уже вышел в стартовом составе.



Казалось бы, матч против находящегося в зоне вылета "Кардиффа" представляется отличной возможностью для главного тренера "синих" Маурицио Сарри, чтобы наградить Хадсон-Одои его первым в карьере стартом в рамках Премьер-Лиги, однако The Guardian уверено, что этого не случится.



По информации авторитетного издания, ожидание Каллума своего первого появления в старте в рамках Премьер-Лиги продолжится.



"Нет, нет, я особо не видел его игру за сборную Англии. Только 20 минут, потому что у меня 14 игроков в национальных командах, и у меня нет времени посмотреть 20 матчей. Каллум не очень хорошо выглядел на правом фланге, он он сразу прибавил, как перешел на левый. Я очень хорошо его знаю, и мне известно, что он предпочитает играть слева", — говорил на пресс-конференции Сарри.