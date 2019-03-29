Клопп восхищается отношением Почеттино к трансферному рынку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, то уважает отношение своего коллеги Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" к трансферному рынку.

Как известно, "шпоры" не подписали ни одного новичка за два последних трансферных окна, однако это не мешает им с успехом выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



За это же время "Ливерпуль" потратил более 120 миллионов фунтов на усиление состава, включая 67 млн. на голкипера Алиссона. То, что Почеттино удалось сохранить свою команду конкурентноспособной без приобретений, вызывает восхищение у Клоппа.



"Если в Англии, стране трансферов, ты не осуществляешь трансферов, это является поводом для газетных заголовков".



"Уверен, Маурисио Почеттино был бы счастлив добавить игроков, но проблема в том, что первую команду "Тоттенхэма" так сложно сделать лучше".



"Учитывая это, у тебя нет необходимости много работать на трансферном рынке, если ты можешь сохранить свою команду вместе. Ты можешь сделать лучше тех игроков, которыми уже обладаешь. Может быть, они лучше, чем парень, которого ты хочешь купить".



"Я очень уважаю этот подход. В конце концов каждый из нас принимает свои решения. Я не знаю, почему они ведут себя именно так, но в большинстве случаев, если ты не совершаешь трансферы, это от отсутствия денег".



"Если вы посмотрите на их стадион, то, возможно, увидите, куда ушли деньги. Им же нужно расплачиваться за стадион, не так ли? На чем-то нужно экономить".



"Я могу сказать так много хороших вещей насчет Маурисио Почеттино — весь их клуб выглядит сплоченным", — цитирует Клоппа Sky Sports.