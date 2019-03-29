Клопп жалеет, что создал шумиху вокруг Окслейд-Чемберлена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что жалеет о той шумихе, которую он сам же и создал вокруг полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Напомним, прошлым летом стало известно, что из-за травмы колена Окслейд-Чемберлен, вероятно, целиком пропустит этот сезон.



Начиная с конца декабря, Клопп принялся регулярно отчитываться о ходе восстановления Алекса. Юрген много говорил, что экс-игрок "Арсенала" идет на поправку со значительным опережением графика.



Когда стало казаться, что Окслейд-Чемберлен вот-вот вернется к выступлениям за первую команду, Алекс получил мышечную травму в матче за резерв и был отброшен назад. Эта новость была встречена болельщиками с некоторым разочарованием, и Клопп винит в этом только себя.



"Я был в таком восторге по поводу возвращения Окса, что совершил одну из своих крупнейших ошибок. Дело не в том, что восторгаться возвращением Окса нельзя, а в том, что я слишком этим восторгался, из-за чего та игра против "Дерби" привлекла редкое для матча резерва внимание".



"Уверен, Окс ощущал это внимание, а после матча резерва стал ощущать его еще больше. Учитывая это, теперь мы слегка скроем его в тени. С ним все хорошо, и он будет тренироваться, когда поправится. Когда он наберет форму, я вам сообщу".



"До тех пор я не буду говорить про Окса", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.