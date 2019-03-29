Рэшфорд готов заключить новый контракт после назначения Сульшера
Нападающий Маркус Рэшфорд готов выразить свою поддержку утвержденному главным тренером Оле Гуннару Сульшеру, заключив новый контракт с "Манчестер Юнайтед".
На днях в испанской прессе появилась информация, что "Барселона" определила Рэшфорда как цель номер один на замену 32-летнему Луису Суаресу.
Однако Sky Sports спешит заверить, что болельщикам "Юнайтед" переживать не о чем. 21-летний англичанин счастлив на "Олд Траффорд" и не помышляет о смене клуба.
В данный момент Маркус ожидает, когда "Юнайтед" вернется с предложением о новом контракте после нескольких раундов позитивных переговоров.
Рэшфорд полностью поддерживает назначение Сульшера, при котором он превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов".
Добавим, что действующий контракт Маркуса, забившего 12 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, истекает уже в следующем году, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
29.03.2019 20:40
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Последние комментарии:
даёшь новый контракт этому господину, а то 45т. как-то маловато.
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вперёд, Юнайтед!
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повезло же в лучшем клубе мира играть Рэшфорду
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Ну хуле..какой ещё игрок сборной получает 30т. в неделю? Только в гнилой помойке
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20 летний школяр одобряет назначение. Осталось дело за малым - выдоить этот мешок, шантажируя своим уходом.
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Подписали норвежца, чтобы продлять контракты с игроками.
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https://talksport.com/wp-content/uploads/sites/5/2013/08/man_united_toilet_roll.jpg?strip=all&;w=700
Заработывают деньги на зп санчоуса
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Рэшфорд топарь. Спасибо Ван Галу должны сказать неблагодарные скумеры.
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