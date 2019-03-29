Рэшфорд готов заключить новый контракт после назначения Сульшера

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд готов выразить свою поддержку утвержденному главным тренером Оле Гуннару Сульшеру, заключив новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

На днях в испанской прессе появилась информация, что "Барселона" определила Рэшфорда как цель номер один на замену 32-летнему Луису Суаресу.

Однако Sky Sports спешит заверить, что болельщикам "Юнайтед" переживать не о чем. 21-летний англичанин счастлив на "Олд Траффорд" и не помышляет о смене клуба.

В данный момент Маркус ожидает, когда "Юнайтед" вернется с предложением о новом контракте после нескольких раундов позитивных переговоров.

Рэшфорд полностью поддерживает назначение Сульшера, при котором он превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов".

Добавим, что действующий контракт Маркуса, забившего 12 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, истекает уже в следующем году, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2019 20:40

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 29.03.2019 21:37 # manutd-20champ
    даёшь новый контракт этому господину, а то 45т. как-то маловато.

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  2. mancunia-planet 29.03.2019 21:37 # mancunia-planet
    вперёд, Юнайтед!

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  3. mancunia-planet 29.03.2019 21:36 # mancunia-planet
    повезло же в лучшем клубе мира играть Рэшфорду

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  4. frisby 29.03.2019 21:29 # frisby
    Ну хуле..какой ещё игрок сборной получает 30т. в неделю? Только в гнилой помойке

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  5. gerrard08 29.03.2019 21:06 # gerrard08
    20 летний школяр одобряет назначение. Осталось дело за малым - выдоить этот мешок, шантажируя своим уходом.

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  6. ensiferum 29.03.2019 20:57 # ensiferum
    Подписали норвежца, чтобы продлять контракты с игроками.

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  7. chr1s8rown 29.03.2019 20:43 # chr1s8rown
    https://talksport.com/wp-content/uploads/sites/5/2013/08/man_united_toilet_roll.jpg?strip=all&;w=700
    Заработывают деньги на зп санчоуса

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  8. slash-lfc 29.03.2019 20:41 # slash-lfc
    Рэшфорд топарь. Спасибо Ван Галу должны сказать неблагодарные скумеры.

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