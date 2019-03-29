Рэшфорд готов заключить новый контракт после назначения Сульшера

Нападающий Маркус Рэшфорд готов выразить свою поддержку утвержденному главным тренером Оле Гуннару Сульшеру, заключив новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

На днях в испанской прессе появилась информация, что "Барселона" определила Рэшфорда как цель номер один на замену 32-летнему Луису Суаресу.



Однако Sky Sports спешит заверить, что болельщикам "Юнайтед" переживать не о чем. 21-летний англичанин счастлив на "Олд Траффорд" и не помышляет о смене клуба.



В данный момент Маркус ожидает, когда "Юнайтед" вернется с предложением о новом контракте после нескольких раундов позитивных переговоров.



Рэшфорд полностью поддерживает назначение Сульшера, при котором он превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов".



Добавим, что действующий контракт Маркуса, забившего 12 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, истекает уже в следующем году, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.