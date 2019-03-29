Сульшер обещает тратить деньги с умом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что будет с умом тратить деньги в летнее трансферное окно.

После подписания трехлетнего контракта с "красными дьяволами" накануне, Сульшер объявил, что работа над поиском усиления уже ведется. Оле Гуннар также подтвердил, что его клуб контактирует с целым рядом футбольных агентов.



Учитывая игроков, которые называются в качестве трансферных целей Сульшера, можно предположить, что грядущим летом "Юнайтед" потратит более 100 миллионов фунтов на новичков, однако Оле Гуннар обещает сделать это мудро.



"Юнайтед" — это клуб, у которого есть деньги, и эти деньги необходимо потратить с умом. Люди, которые знают меня, знают, что я использую эту возможностью во благо".



"У нас с клубом есть план, они следили за определенными игроками дольше, чем я здесь нахожусь, а также у нас есть игроки, которых нужно сохранить. Мы не будем тратить деньги просто ради трат", — цитирует Сульшера Sky Sports.