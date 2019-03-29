В лазарете "Сити" остался только Фабиан Дельф

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что в лазарете его команды в преддверии финального отрезка сезона остался только один игрок.

На международный перерыва Гвардиола уходил с травмированными Венсаном Компани, Бенжаменом Менди, Кевином Де Брюйне и Фернандиньо, приговаривая, что будет молиться о том, чтобы другие игроки не получили повреждений в своих сборных.



К счастью для Гвардиолы, его мольбы были услышаны. Международная пауза не принесла новых травм, а отсутствовавшие игроки уже поправились — не считая Фабиана Дельфа, который не смог откликнуться на вызов в сборную Англии.



"Каждый вернулся здоровым. Фернандиньо, Кевин, Венсан — все они тоже в порядке. Бенжамен на 100 процентов в порядке, он тренировался последние три дня, и реакция его колена на нагрузку очень хороша. Мы очень счастливы, что теперь каждый в строю, за исключением Фабиана Дельфа".



"У нас есть 21-22 игрока, и это хорошее количество, чтобы соперничать с остальными командами", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.