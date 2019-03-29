Марк Буллингем станет новым исполнительным директором FA

FA официально назвала Марка Буллингема своим новым исполнительным директором вместо Мартина Гленна.

Напомним, Гленн еще в декабре объявил, что по окончании сезона покинет организацию, на благо которой он трудится с 2015 года.



Период Гленна стал периодом процветания сборных Англии во всех возрастных группах. В то же время Мартину частенько припоминают провальное назначение Сэма Эллардайса и несостоявшуюся продажу "Уэмбли".



Сегодня FA окончательно определилась с преемником для Гленна, выбрав на эту ответственную роль Буллиннгема, который с августа 2016 года работал коммерческим и спортивным директором Ассоциации.



За относительно короткое время работы в FA Буллингем смог обеспечить Ассоциации рост доходов на 25%, сообщает BBC. Эти успехи не остались без внимания, и со следующего сезона Марк будет руководить всей организацией.