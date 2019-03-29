Почеттино поздравил Сульшера с назначением в "Юнайтед"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поздравил своего коллегу Оле Гуннара Сульшера с назначением в "Манчестер Юнайтед".

После увольнения Жозе Моуриньо в декабре, Почеттино на протяжении нескольких недель был окутан слухами, сватавшими его в "Юнайтед".



С течением времени эти спекуляции пошли на спад — благодаря тем результатам, которые демонстрировал Сульшер, в итоге получивший трехлетний контракт. По словам Маурисио, вакансия в "Юнайтед" никогда не была для него отвлекающим фактором.



"Я никогда не обсуждал эти слухи. Я должен поздравить его и пожелать ему всего наилучшего, ведь теперь он официально стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед".



"Я не собираюсь обсуждать слухи, а сейчас такой период, когда слухов будет становиться только больше. С этим ничего не поделать".



"Если не этот клуб, то другой станет причиной возникновения спекуляций. Мы же полностью сосредоточены на своей работе", — цитирует Почеттино Sky Sports.