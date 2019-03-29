Сарри: "Хадсон-Одои не покинет "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что вингер Каллум Хадсон-Одои останется в клубе, даже если не подпишет новый контракт.

Согласно слухам, "синие" готовы увеличить зарплату своего воспитанника до 100 тысяч фунтов в неделю, лишь бы Хадсон-Одои отбросил мысли о смене клуба и продлил свой истекающий через год контракт.



Будущее Каллума остается предметом интенсивных спекуляций, и пресса уверена, что сам англичанин не хочет оставаться в клубе, где его совершенно не балуют игровым временем. Однако Сарри не ожидает ухода Хадсон-Одои.



"Думаю, он останется. Я не могу сказать, подпишет ли он новый контракт, но я думаю, он останется с нами при любом раскладе".



"Для меня не является проблемой поставить его в стартовый состав на матч Премьер-Лиги. Он готов, но я могу играть лишь с двумя вингерами. В команде, где есть Азар, Виллиан и Педро, так сложно постоянно быть в старте".



"В обозримом будущем он будет выходить в старте на 75-80 процентов матчей. В прошлом сезоне Каллуму было только 17, и он сыграл три-четыре матча. В этом сезоне ему 18, и мне кажется, он уже сыграл 19-20 матчей".



"Думаю, это правильная эволюция. Может быть, в следующем сезоне он сыграет 30-35 матчей, поэтому я считаю, он на правильном пути", — цитирует Сарри Sky Sports.