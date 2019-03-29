"Тоттенхэм" сыграет против "Ливерпуля" без Дайера

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что против "Ливерпуля" в воскресенье его команда сыграет без полузащитника Эрика Дайера.

Напомним, Дайер получил мышечную травму в самом начале матча сборной Англии против Чехии в рамках отбора к Евро-2020 в прошлую пятницу.



Эрик не остался в расположении национальной команды на матч против сборной Черногории, вернувшись в свой клуб на лечение. Однако поставить 25-летнего полузащитника на ноги к воскресенью "шпорам" не удастся.



"Он вне игры. Там ничего серьезного, однако ему требуется время, чтобы восстановиться после этой проблемы, возникшей в матче против сборной Чехии. Он, Харри Уинкс и Серж Орье не сыграют в воскресенье".



"Как долго будет отсутствовать Дайер? Неделя, 10 дней, две недели. Мы будем наблюдать за его прогрессом с течением времени. Сегодня он совершает пробежки, однако этого недостаточно".



"Различные травмы требуют различного времени у каждого из игроков. Нам нужно подождать. Мы будем наблюдать его на ежедневной основе, но я не ожидаю, что он пропустит более двух недель", — цитирует Почеттино Sky Sports.