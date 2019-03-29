Филиппе Коутиньо ищет новый клуб
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо попрощался со своей мечтой заиграть на "Ноу Камп" и готов искать себе новый клуб.
Ранее в марте авторитетное издание ESPN сообщило, ссылаясь на близкие к "Барселоне" источники, что каталонский клуб готов выслушать предложения по Коутиньо.
Утверждалось, что грядущим летом экс-игрок "Ливерпуля" будет доступен для трансфера за 90 миллионов фунтов, хотя сам Филиппе не горит желанием снова менять клуб.
Однако сегодня каталонское издание Sport, которое традиционно владеет инсайдерской информацией в отношении "Барселоны", спешит поделиться информацией, что Коутиньо более не видит для себя перспектив на "Ноу Камп".
26-летний бразилец уже сообщил своим партнерам по раздевалке, что хочет уйти из "Барселоны". Теперь Филиппе будет искать для себя новое пристанище, которым может стать "Манчестер Юнайтед".
29.03.2019 16:00
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Охуенно, если это правда, нисколько не жаль, а его пример, надеюсь, послужит другим наукой.
У него было все, и он умудрился это проебать, с его характером теперь только доигрывать остается, дальше никаких перспектив.
Спасибо барсе за хорошие деньги и урок будущим игрокам с "мечтой"
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Хз даже как реагировать.
Ушел он конечно как ублюдок, но я искренне желал ему всего самого лучшего.
Типичный Рональдинье на минималках. Иногда творил мэджик но такая же ленивая задница. Если уж и Дембеле проигрывает в умении защищаться, то это уже финиш.
В лфк бы его больше чем за 50 не вернул бы, тем более что без него баланс игровой намного круче в команде, он был бы чистой опцией под определенные игры только.
(ответить)
Останься у нас, Мане, Салах были б в его тени. И возможно не раскрылись бы как сейчас. Хорошо что продали, зато купили ВВД и Алису
(ответить)
В Сандерленд этого топчика
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А я бы хотел снова увидеть его в Ливерпуле...
(ответить)
Талантливый парень..он не пропадёт. Вот только в Ливерпуле был одним из системообразующих креативных игроков, любимчиком фанатов и мог бы ещё расти и расти под руководством Клоппа, а в Барсе стал никем..просто одним из..хотя стремление его понятно, ведь у Суареса всё получилось..и деньги и слава и трофеи.
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Далбаёб, просто далбаёб.
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в псж уйдет офк
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ПСЖ/Реал
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Как то ожидаемо. Был неплох как СОСТАВНАЯ часть команды Клоппа, но возомнил себя звездой. Возвращайся в Интер. Или к своему корефану Неймару, который тебя два года баламутил насчет Барсы, а сам съёбки в Париж сделал.
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Эх, Филиппка, Филиппка, ну что же ты так((( Жаль его на самом деле, мечта оказалась не такой радужной или же сам оказался не готов для неё. Останься в Ливерпуле, глядишь, Клопп и прокачал бы до уровня абсолютного топа. Если и правда всё так грустно в Барселоне, то теперь в Италию или в ПСЖ, вряд ли в АПЛ пригодится, здесь сегодня надо рвать и метать со старта, других в топ-6 не нужно. Разве что в Сити...? Но там эти места забиты.
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Кто такой? Чем знаменит?
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Если продаём Азара, то за 30 можно взять. Хотя можно Дракслера.
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