Филиппе Коутиньо ищет новый клуб

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо попрощался со своей мечтой заиграть на "Ноу Камп" и готов искать себе новый клуб.

Ранее в марте авторитетное издание ESPN сообщило, ссылаясь на близкие к "Барселоне" источники, что каталонский клуб готов выслушать предложения по Коутиньо.



Утверждалось, что грядущим летом экс-игрок "Ливерпуля" будет доступен для трансфера за 90 миллионов фунтов, хотя сам Филиппе не горит желанием снова менять клуб.



Однако сегодня каталонское издание Sport, которое традиционно владеет инсайдерской информацией в отношении "Барселоны", спешит поделиться информацией, что Коутиньо более не видит для себя перспектив на "Ноу Камп".



26-летний бразилец уже сообщил своим партнерам по раздевалке, что хочет уйти из "Барселоны". Теперь Филиппе будет искать для себя новое пристанище, которым может стать "Манчестер Юнайтед".