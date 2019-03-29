Филиппе Коутиньо ищет новый клуб

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо попрощался со своей мечтой заиграть на "Ноу Камп" и готов искать себе новый клуб.

Ранее в марте авторитетное издание ESPN сообщило, ссылаясь на близкие к "Барселоне" источники, что каталонский клуб готов выслушать предложения по Коутиньо.

Утверждалось, что грядущим летом экс-игрок "Ливерпуля" будет доступен для трансфера за 90 миллионов фунтов, хотя сам Филиппе не горит желанием снова менять клуб.

Однако сегодня каталонское издание Sport, которое традиционно владеет инсайдерской информацией в отношении "Барселоны", спешит поделиться информацией, что Коутиньо более не видит для себя перспектив на "Ноу Камп".

26-летний бразилец уже сообщил своим партнерам по раздевалке, что хочет уйти из "Барселоны". Теперь Филиппе будет искать для себя новое пристанище, которым может стать "Манчестер Юнайтед".


Метки Барселона, Коутиньо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 3192

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Последние комментарии:




  1. liverfun 29.03.2019 18:01 # liverfun
    Охуенно, если это правда, нисколько не жаль, а его пример, надеюсь, послужит другим наукой.
    У него было все, и он умудрился это проебать, с его характером теперь только доигрывать остается, дальше никаких перспектив.
    Спасибо барсе за хорошие деньги и урок будущим игрокам с "мечтой"

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  2. gerrard08 29.03.2019 17:40 # gerrard08
    Хз даже как реагировать.
    Ушел он конечно как ублюдок, но я искренне желал ему всего самого лучшего.
    Типичный Рональдинье на минималках. Иногда творил мэджик но такая же ленивая задница. Если уж и Дембеле проигрывает в умении защищаться, то это уже финиш.
    В лфк бы его больше чем за 50 не вернул бы, тем более что без него баланс игровой намного круче в команде, он был бы чистой опцией под определенные игры только.

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  3. firmino9 29.03.2019 17:13 # firmino9
    Останься у нас, Мане, Салах были б в его тени. И возможно не раскрылись бы как сейчас. Хорошо что продали, зато купили ВВД и Алису

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  4. largo-winch 29.03.2019 16:44 # largo-winch
    В Сандерленд этого топчика

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  5. danik9 29.03.2019 16:43 # danik9
    А я бы хотел снова увидеть его в Ливерпуле...

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  6. frisby 29.03.2019 16:24 # frisby
    Талантливый парень..он не пропадёт. Вот только в Ливерпуле был одним из системообразующих креативных игроков, любимчиком фанатов и мог бы ещё расти и расти под руководством Клоппа, а в Барсе стал никем..просто одним из..хотя стремление его понятно, ведь у Суареса всё получилось..и деньги и слава и трофеи.

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  7. slash-lfc 29.03.2019 16:24 # slash-lfc
    Далбаёб, просто далбаёб.

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  8. melwood-lfc 29.03.2019 16:21 # melwood-lfc
    в псж уйдет офк

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  9. moses 29.03.2019 16:18 # moses
    ПСЖ/Реал

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  10. radik86radik 29.03.2019 16:17 # radik86radik
    Как то ожидаемо. Был неплох как СОСТАВНАЯ часть команды Клоппа, но возомнил себя звездой. Возвращайся в Интер. Или к своему корефану Неймару, который тебя два года баламутил насчет Барсы, а сам съёбки в Париж сделал.

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  11. sausage 29.03.2019 16:17 # sausage
    Эх, Филиппка, Филиппка, ну что же ты так((( Жаль его на самом деле, мечта оказалась не такой радужной или же сам оказался не готов для неё. Останься в Ливерпуле, глядишь, Клопп и прокачал бы до уровня абсолютного топа. Если и правда всё так грустно в Барселоне, то теперь в Италию или в ПСЖ, вряд ли в АПЛ пригодится, здесь сегодня надо рвать и метать со старта, других в топ-6 не нужно. Разве что в Сити...? Но там эти места забиты.

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  12. mrjingles 29.03.2019 16:15 # mrjingles
    Кто такой? Чем знаменит?

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  13. ganinilyha 29.03.2019 16:07 # ganinilyha
    Если продаём Азара, то за 30 можно взять. Хотя можно Дракслера.

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