Деле Алли хочет "творить историю" на новом стадионе

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли надеется, что новый стадион поможет ему и его партнерам по команде вписать свое имя в историю.

Если тестовое мероприятие в воскресенье пройдет без инцидентов, то 3 апреля "шпоры" смогут торжественно открыть свою новую 62-тысячную арену матчем Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Команда Маурисио Почеттино уже успела посетить новый стадион и даже провести здесь тренировку, и теперь Алли надеется, что обретение нового дома придаст "Тоттенхэму" необходимый импульс.



"Я испытываю то же ощущение, что и когда играл на "Уайт Харт Лэйн". Это удивительно, и все мы в большом восторге. Мы так долго этого ждали, и это, наконец, происходит".



"Мы сохранили много приятных воспоминаний об "Уайт Харт Лэйн", и я надеюсь, что здесь наши воспоминания будут еще лучше. Футбол непредсказуем, но у нас определенно есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении".



"Мы становимся лучше как команда, и мы должны продолжать делать то же самое. Мы обладаем отличными молодыми игроками и удивительным тренером. Все мы наслаждаемся игрой друг с другом и хотим творить историю".



"Позади несколько тяжелых матчей и результатов, поэтому смена стадиона — это, возможно, именно то, в чем мы нуждались на данной стадии сезона".



"Это сложный момент сезона — каждый матч имеет значение, и ты должен набирать как можно больше очков. Надеюсь, новый стадион позволит нам финишировать в позитивном ключе", — сообщил Алли Sky Sports.