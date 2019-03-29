Гиггз одобряет назначение Сульшера

Оле Гуннар Сульшер и Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поддержал назначение Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером "красных дьяволов".

Выиграв 14 из своих 19 матчей в качестве временщика, Сульшер смог получить постоянный контракт с клубом, за который он провел 11 сезонов в качестве игрока.

Гиггз, который всего на год моложе Сульшера, рад тому, что "Юнайтед" назначил человека, имеющего тесную связь с клубом.

"Я доволен, что он получил эту работу на постоянной основе. Он так хорошо себя проявляет с момента прихода в клуб. Благодаря своему успеху, которого он добился за столь короткий период времени, он сделал это решение предельно простым".

"В его лице клуб получил того, кто играл здесь, кто тренировал здесь и кто знает, какому образу должен соответствовать игрок "Манчестер Юнайтед".

"Люди снаружи могут быть настроены слегка скептично, но когда ты сам играл за клуб и знаешь, какой футбол хотят видеть болельщики, ты лучше понимаешь суть этой работы, чем кто-либо со стороны", — сообщил Гиггз BBC.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2019 14:00

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  1. superglor 29.03.2019 14:07 # superglor
    "Еще у него отличная жена" - ляпнул Гиггз, но потом добавил "Но это лучше не добавляйте в интервью, хорошо?".

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  2. mancunia-planet 29.03.2019 14:00 # mancunia-planet
    Одобряэ

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