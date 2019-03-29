Сульшер надеется сохранить Фелана в своем штабе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что хочет сохранить Майка Фелана в своем штабе.

Когда в декабре Сульшер сменил Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов", помощниками норвежца стали Майкл Кэррик, Киран Маккенна и как раз Фелан, ассистировавший еще сэру Алексу Фергюсону.



Накануне "Юнайтед" заключил трехлетний контракт с Сульшером, вместе с которым в клубе остаются и Кэррик с Маккенной. А вот насчет Фелана определенности пока нет, ведь Майк до сих пор является спортивным директором австралийского "Сентрал Кост Маринерс".



Прежде Фелан говорил, что не хочет оставлять свою работу в Австралии и готов совмещать обе должности. Так или иначе, но Сульшер надеется сохранить столь опытного ассистента.



"Майк является частью нашего штаба, и они хорошо взаимодействуют друг с другом. Конечно, я высказал свое мнение, и я правда надеюсь, что мы продолжим работать этим штабом. Наш персонал хорошо сработался друг с другом, и это ключ к результатам".



"Я не собираюсь производить никаких изменений в своем тренерском штабе, и никто из них не стучался в мою дверь и не говорил о желании уйти, поэтому я надеюсь, мы продолжим в том же сочетании", — цитирует Сульшера Goal.