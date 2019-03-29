"Гуанчжоу Эвергранд" может сделать предложение Бенитесу

Китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" планирует сделать заманчивое предложение главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу, чей контракт истекает в конце сезона.

Как известно, Бенитесу никак не удается договориться с "Ньюкаслом" о новой сделке. Рафаэль разочарован недостаточной поддержкой владельца "сорок" Майка Эшли, а тот больше не хочет вкладывать свои деньги, но и не может найти покупателя на клуб.



Все это может привести к тому, что Бенитес покинет "Сент Джеймс Парк" по истечении своего контракта, и возможность заполучить тренера такого калибра вызывает повышенный интерес со стороны клубов по всему миру.



Особый интерес к бывшему наставнику "Челси", "Ливерпуля", "Реала", "Наполи", "Интера" и "Валенсии" проявляет "Гуанчжоу Эвергранд", чей главный тренер Фабио Каннаваро недавно согласился на работу в сборной Китая.



Если Каннаваро решит, что не сможет совмещать работу в клубе и сборной, это подтолкнет "Гуанчжоу Эвергранд" к тому, чтобы сделать свое предложение Бенитесу.



Добавим, сейчас Каннаваро получает в "Гуанчжоу Эвергранд" 10 миллионов фунтов в год "чистыми", что делает его самым высокооплачиваемым тренером в дивизионе.