Сульшер: "Юнайтед" контактирует с агентами насчет приобретений"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что его клуб контактирует со множеством футбольных агентов, подыскивая усиление к следующему сезону.

Клуб с "Олд Траффорд" лишь накануне снял неопределенность относительно своего постоянного рулевого, заключив трехлетний контракт с Сульшером, под руководством которого "Юнайтед" выиграл 14 из 19 матчей.



Назначение Сульшера не означает, что теперь "красные дьяволы" срочно бросятся искать усиление — работа в этом направлении уже достаточно давно ведется.



"Мы уже обсуждали, как этот клуб сможет двигаться вперед. Это не сводится лишь к тому, что клуб должен потратить определенное количество денег на определенное количество игроков".



"Мы уже садились и обсуждали эту тему, но теперь мы сможем четче увидеть, в чем мы нуждаемся. Мы планируем поработать в это трансферное окно".



"Есть так много игроков, интерес к которым нам приписывают, и есть так много агентов, чьи клиенты изъявили желание присоединиться к нам".



"Надеюсь, когда мы определимся со своими потребностями, мы сможем заполучить необходимых игроков к предсезонному периоду", — цитирует Сульшера Sky Sports.