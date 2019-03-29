"Мольде" не получит миллионов за Сульшера

В качестве жеста доброй воли за Оле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" решил заплатить "Мольде" только 500 тысяч фунтов.

Лишь 3 декабря Сульшер заключил новый трехлетний контракт с "Мольде", а спустя две недели получил предложение возглавить до конца сезона "Юнайтед".



За право арендовать Оле Гуннара до мая "красные дьяволы" заплатили коллегам из Норвегии 500 тыс. фунтов, однако Сульшер настолько хорошо себя проявил в качестве временщика, выиграв 14 из своих 19 матчей, что накануне получил постоянный контракт с "Юнайтед".



Ранее в прессе ходили слухи, "Юнайтед" может добровольно заплатить "Мольде" 6 млн. фунтов, если решит оставить Сульшера у себя, однако ESPN стало известно от своих источников, что таблоиды переоценили щедрость "дьяволов".



В реальности "Мольде" получит за Сульшера только 500 тыс. фунтов, в дополнение к уже полученным в декабре 500 тыс. Зарплата самого Оле Гуннара в Манчестере составит 7 млн. фунтов.



Тем временем, управляющий директор "Мольде" Эйстейн Нирланд рассказал, что исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд позвонил ему лишь за день до назначения Сульшера.



"Я контактировал с Эдом Вудвордом вчера и сегодня. Затем Оле Гуннар сам сообщил нам о принятом решении. Он подтвердил, что остается в "Юнайтед", — поведал Нирланд.