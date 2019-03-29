"Мольде" не получит миллионов за Сульшера

Оле Гуннар Сульшер В качестве жеста доброй воли за Оле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" решил заплатить "Мольде" только 500 тысяч фунтов.

Лишь 3 декабря Сульшер заключил новый трехлетний контракт с "Мольде", а спустя две недели получил предложение возглавить до конца сезона "Юнайтед".

За право арендовать Оле Гуннара до мая "красные дьяволы" заплатили коллегам из Норвегии 500 тыс. фунтов, однако Сульшер настолько хорошо себя проявил в качестве временщика, выиграв 14 из своих 19 матчей, что накануне получил постоянный контракт с "Юнайтед".

Ранее в прессе ходили слухи, "Юнайтед" может добровольно заплатить "Мольде" 6 млн. фунтов, если решит оставить Сульшера у себя, однако ESPN стало известно от своих источников, что таблоиды переоценили щедрость "дьяволов".

В реальности "Мольде" получит за Сульшера только 500 тыс. фунтов, в дополнение к уже полученным в декабре 500 тыс. Зарплата самого Оле Гуннара в Манчестере составит 7 млн. фунтов.

Тем временем, управляющий директор "Мольде" Эйстейн Нирланд рассказал, что исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд позвонил ему лишь за день до назначения Сульшера.

"Я контактировал с Эдом Вудвордом вчера и сегодня. Затем Оле Гуннар сам сообщил нам о принятом решении. Он подтвердил, что остается в "Юнайтед", — поведал Нирланд.


Метки Манчестер Юнайтед, Мольде, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1876

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Последние комментарии:




  1. master-fakaster 29.03.2019 12:32 # master-fakaster
    Вроде еще товарняк будет с Мольде летом, как часть сделки

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  2. ilovemanutd 29.03.2019 12:00 # ilovemanutd
    Что-то перегнули с зарплатой

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  3. danilych89 29.03.2019 11:43 # danilych89
    в новости о том, что МЮ готов заплатить "Мольде"6 млн., надо смотреть на слова "ходили слухи". может, никто и не думал предлагать такую сумму с самого начала. хотя, конечно, могли бы и поболее, чем 500к дать.

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  4. pavlix76 29.03.2019 11:41 # pavlix76
    Шалом! :)

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  5. frisby 29.03.2019 11:30 # frisby
    500т? дешёвка..реальная стоимость сморщенного викинга

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  6. mindandsoul 29.03.2019 11:27 # mindandsoul
    Ой зажмотили писец.

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  7. chr1s8rown 29.03.2019 11:10 # chr1s8rown
    Жиды .
    Типичный скам

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  8. januzaj00 29.03.2019 11:09 # januzaj00
    Отжали недельную зарплату псанчеса

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  9. j-silver 29.03.2019 11:08 # j-silver
    норвежцы итак самая богатая страна в европе, зачем им еще денег

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