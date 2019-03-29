Кейн готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что будет готов увести свою команду с поля в случае новых проявлений расизма.

Напомним, победа англичан 1:5 над сборной Черногории в отборе к Евро-2020 в минувший понедельник была омрачена расистским поведением болельщиков, пришедших на стадион в Подгорице.



Расистским оскорблениям с трибун подверглись темнокожие игроки английской сборной, включая Данни Роуза, Каллума Хадсон-Одои и Рахима Стерлинга. Если подобное когда-либо повторится, Кейн будет готов к решительным действиям.



"Это ужасно и неприемлемо. Думаю, наши игроки хорошо держались, оставаясь профессионалами и сохраняя концентрацию на своей работе. Теперь важно, чтобы наделенные властью люди приняли правильные решения, потому что таким вещам нет места в футболе и жизни".



"Я всячески поддерживаю своих партнеров по команде, и если это произойдет снова, и они будут расстроены и захотят поговорить об этом, я подставлю им свое плечо".



"Мы — команда, мы являемся одним целым, и мы поддерживаем друг друга. Надеюсь, подобного больше никогда не произойдет, но если все-таки произойдет, я буду готов увести команду и оказать своим партнерам всяческую поддержку", — цитирует Кейна The Telegraph.



Добавим, эти слова Харри произнес после того, как накануне получил Орден Британской империи из рук принца Уильяма за "Золотую бутсу" на Чемпионате Мира в России прошлым летом.