"Наполи" не продаст Калиду Кулибали

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заверил, что его клуб не продаст защитника Калиду Кулибали, называемого в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед".

Согласно свежим слухам в английской прессе, укрепление центра обороны более не является главным приоритетом для "красных дьяволов" в преддверии летнего трансферного окна, однако если "Юнайтед" все-таки решит пригласить новичка на эту позицию, то Кулибали мог бы претендовать на цель номер один Оле Гуннара Сульшера.



Эти расклады не сильно беспокоят "Наполи", потому что клуб Серии А уже определился со своими планами на 27-летнего сенегальца, которого также сватают в "Реал", "Барселону" и "Челси".



"Нас в "Наполи" не заставят его продать. Кулибали никуда не уйдет", — приводит слова Анчелотти Daily Mirror.



Добавим, среди прочих целей "Юнайтед" по укреплению позиции центрального полузащитника называются Харри Магуайр из "Лестера", Милан Шкриниар из "Интера" и Йоаким Андерсен из "Сампдории".