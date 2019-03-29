"Реал" готовит предложение о покупке Поля Погба

"Реал" может предложить более 125 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом.

До прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" в прессе не утихали слухи о том, что Погба не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и подумывает о смене клуба.



При Сульшере 26-летний француз демонстрирует отличную игру, однако теперь есть новая причина для спекуляций — вернувшийся на должность главного тренера "Реала" Зинедин Зидан, который пытался заполучить Погба, когда тот переходил в "Юнайтед" из "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов три года назад.



"До того момента, как Поль подписал контракт, мы знали, что у него на уме "Реал". Зидан предпринял отчаянную попытку в последний момент переубедить его насчет перехода в "Юнайтед".



"Мы договорились обо всем и знали, что Поль хочет вернуться домой, но Зидан всегда вызывал у нас беспокойство. Это ощущение не покидало нас, потому что он сказал Полю, что однажды хотел бы тренировать его", — цитирует свой источник в "Юнайтед" The Sun.



Ожидается, что теперь Погба может стать частью той революции, которую затевает Зидан на "Сантьяго Бернабеу". Для приобретения соотечественника Зинедину потребуется сумма свыше 125 млн. фунтов, однако "Реал" это не смущает.



Добавим, что во время этого международного перерыва Поль сам подлил масла в огонь, заявив, что каждый игрок мечтает выступать за "Реал" и работать с Зиданом.