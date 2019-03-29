"Реал" готовит предложение о покупке Поля Погба

Поль Погба "Реал" может предложить более 125 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом.

До прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" в прессе не утихали слухи о том, что Погба не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и подумывает о смене клуба.

При Сульшере 26-летний француз демонстрирует отличную игру, однако теперь есть новая причина для спекуляций — вернувшийся на должность главного тренера "Реала" Зинедин Зидан, который пытался заполучить Погба, когда тот переходил в "Юнайтед" из "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов три года назад.

"До того момента, как Поль подписал контракт, мы знали, что у него на уме "Реал". Зидан предпринял отчаянную попытку в последний момент переубедить его насчет перехода в "Юнайтед".

"Мы договорились обо всем и знали, что Поль хочет вернуться домой, но Зидан всегда вызывал у нас беспокойство. Это ощущение не покидало нас, потому что он сказал Полю, что однажды хотел бы тренировать его", — цитирует свой источник в "Юнайтед" The Sun.

Ожидается, что теперь Погба может стать частью той революции, которую затевает Зидан на "Сантьяго Бернабеу". Для приобретения соотечественника Зинедину потребуется сумма свыше 125 млн. фунтов, однако "Реал" это не смущает.

Добавим, что во время этого международного перерыва Поль сам подлил масла в огонь, заявив, что каждый игрок мечтает выступать за "Реал" и работать с Зиданом.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2019 08:15

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Последние комментарии:




  1. mkhitaryan 29.03.2019 10:35 # mkhitaryan
    Пока Погба на пике интереса, его нужно сливать. У него масса отрицательных моментов, в том числе он не способен быть лидером. Конечно, попиздeть перед пацанами в сб. Франции круто, но требуется нечто большего. К тому же, он любит хернeй страдать и неизвестно когда словит очередного макконахи.
    Нужно ломить круглую сумму. Лямов 150+ миллионов будет неплохо. еще можно выцепить игрока Реала. Например, 100 млн + Крооса. Да, он подсдал в этом сезоне, но не думаю, что он уже угасает - все-таки 29 лет еще не возраст и стиль игры не такой энергозатратный. Так МЮ получит деньги на усиление и решится на первое время вопрос с креативом. Не стоит забываит, что и сам игрок очень статусный.

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  2. parlor3 29.03.2019 10:32 # parlor3
    уёбен зе бит!!!!

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  3. don-antonio 29.03.2019 10:22 # don-antonio
    Сегодня исполняется 28 лет полузащитнику «Челси» и сборной Франции — Н'Голо Канте
    Топарик <3
    Миха, на главную ставь.

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  4. qwerd 29.03.2019 10:15 # qwerd
    Да пусть уходит если хочет. Насильно мил не будешь. Только вот пускай реал раскошелится так, что у Переза жопа треснет. Опорных полузащитников такого уровня практически нет

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  5. jappstamm 29.03.2019 09:57 # jappstamm
    Очевидно что мы выебем своих личных сучек мочестер шити и поможем Ливерпулю взять первый раз АПЛ.

    П.с только есть вероятность что щосбери поставит подножку и Ливер опять все просрут

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  6. arman1989 29.03.2019 09:41 # arman1989
    Скам в дерьме ?

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  7. makeewadim 29.03.2019 09:39 # makeewadim
    Погба в Реал. Зидан проваливает с Реалом. Назначение Моура в Реал. ВСЕ СЧАСТЛИВЫ!

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  8. gerrard08 29.03.2019 09:25 # gerrard08
    Самое интересное будет если скам пролетит мимо лч, а реал рил придет с этим предложением летом. Судя по всему Райола и туповатый пог должны начать устраивать истерики и бить и так уже по сломанному престижу мю.

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  9. golokante 29.03.2019 09:23 # golokante
    Погба может перейти в Реал. Он любит бренды и вообще повыебываться. Как и Неймар. Эти двое могут, остальные нет.

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  10. sausage 29.03.2019 09:21 # sausage
    Центр сейчас держится на Погба. Если он уйдёт там вообще беда будет, Матич стареет, Эррера, хоть и норм, но не потянет в одиночку. Остальные ниочём, годятся только для поддержки и ротации. Думаю, это всё трёп от Английской газеты Солнышко, хоть и не на пустом месте, и на ближайший сезон он останется. Иначе в первом полноценном сезоне Сульшера ждут куда бОльшие проблемы, чем ожидается. Я бы на месте МЮ не отдал бы Погба сейчас ни за какие деньги.

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  11. carrick-16 29.03.2019 09:14 # carrick-16
    На замену Эриксена взять.

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  12. liverpool1892est 29.03.2019 09:08 # liverpool1892est
    Бревно из черного эбена не может столько стоить!!!

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  13. shakur 29.03.2019 09:00 # shakur
    Без него скатятся до уровня Челси

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  14. mufc1994 29.03.2019 09:00 # mufc1994
    А ведь Погба может и свалить. К сожалению

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  15. pistolero-lfc 29.03.2019 08:58 # pistolero-lfc
    Пока в клубе будут убеждать Поля остаться в МЮ, кабинетный Реал мадрид оформит билет Де Хея))

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  16. keane16 29.03.2019 08:53 # keane16
    Варана и сотку, тогда норм

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  17. quavo 29.03.2019 08:42 # quavo
    Ну тогда еще крооса + , надо доить пидарасов

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  18. rj1992 29.03.2019 08:41 # rj1992
    однозначно ломать факс, Де Хеа так стал нашей легендой)

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  19. brown-ale 29.03.2019 08:39 # brown-ale
    Надо менять на Крооса и Модрича.

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  20. hammersmith 29.03.2019 08:38 # hammersmith
    дрочелсецо какое-то

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