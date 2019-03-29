"Реал" готовит предложение о покупке Поля Погба
"Реал" может предложить более 125 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом.
До прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" в прессе не утихали слухи о том, что Погба не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и подумывает о смене клуба.
При Сульшере 26-летний француз демонстрирует отличную игру, однако теперь есть новая причина для спекуляций — вернувшийся на должность главного тренера "Реала" Зинедин Зидан, который пытался заполучить Погба, когда тот переходил в "Юнайтед" из "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов три года назад.
"До того момента, как Поль подписал контракт, мы знали, что у него на уме "Реал". Зидан предпринял отчаянную попытку в последний момент переубедить его насчет перехода в "Юнайтед".
"Мы договорились обо всем и знали, что Поль хочет вернуться домой, но Зидан всегда вызывал у нас беспокойство. Это ощущение не покидало нас, потому что он сказал Полю, что однажды хотел бы тренировать его", — цитирует свой источник в "Юнайтед" The Sun.
Ожидается, что теперь Погба может стать частью той революции, которую затевает Зидан на "Сантьяго Бернабеу". Для приобретения соотечественника Зинедину потребуется сумма свыше 125 млн. фунтов, однако "Реал" это не смущает.
Добавим, что во время этого международного перерыва Поль сам подлил масла в огонь, заявив, что каждый игрок мечтает выступать за "Реал" и работать с Зиданом.
29.03.2019 08:15
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Последние комментарии:
Пока Погба на пике интереса, его нужно сливать. У него масса отрицательных моментов, в том числе он не способен быть лидером. Конечно, попиздeть перед пацанами в сб. Франции круто, но требуется нечто большего. К тому же, он любит хернeй страдать и неизвестно когда словит очередного макконахи.
Нужно ломить круглую сумму. Лямов 150+ миллионов будет неплохо. еще можно выцепить игрока Реала. Например, 100 млн + Крооса. Да, он подсдал в этом сезоне, но не думаю, что он уже угасает - все-таки 29 лет еще не возраст и стиль игры не такой энергозатратный. Так МЮ получит деньги на усиление и решится на первое время вопрос с креативом. Не стоит забываит, что и сам игрок очень статусный.
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уёбен зе бит!!!!
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Сегодня исполняется 28 лет полузащитнику «Челси» и сборной Франции — Н'Голо Канте
Топарик <3
Миха, на главную ставь.
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Да пусть уходит если хочет. Насильно мил не будешь. Только вот пускай реал раскошелится так, что у Переза жопа треснет. Опорных полузащитников такого уровня практически нет
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Очевидно что мы выебем своих личных сучек мочестер шити и поможем Ливерпулю взять первый раз АПЛ.
П.с только есть вероятность что щосбери поставит подножку и Ливер опять все просрут
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Скам в дерьме ?
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Погба в Реал. Зидан проваливает с Реалом. Назначение Моура в Реал. ВСЕ СЧАСТЛИВЫ!
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Самое интересное будет если скам пролетит мимо лч, а реал рил придет с этим предложением летом. Судя по всему Райола и туповатый пог должны начать устраивать истерики и бить и так уже по сломанному престижу мю.
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Погба может перейти в Реал. Он любит бренды и вообще повыебываться. Как и Неймар. Эти двое могут, остальные нет.
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Центр сейчас держится на Погба. Если он уйдёт там вообще беда будет, Матич стареет, Эррера, хоть и норм, но не потянет в одиночку. Остальные ниочём, годятся только для поддержки и ротации. Думаю, это всё трёп от Английской газеты Солнышко, хоть и не на пустом месте, и на ближайший сезон он останется. Иначе в первом полноценном сезоне Сульшера ждут куда бОльшие проблемы, чем ожидается. Я бы на месте МЮ не отдал бы Погба сейчас ни за какие деньги.
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На замену Эриксена взять.
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Бревно из черного эбена не может столько стоить!!!
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Без него скатятся до уровня Челси
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А ведь Погба может и свалить. К сожалению
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Пока в клубе будут убеждать Поля остаться в МЮ, кабинетный Реал мадрид оформит билет Де Хея))
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Варана и сотку, тогда норм
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Ну тогда еще крооса + , надо доить пидарасов
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однозначно ломать факс, Де Хеа так стал нашей легендой)
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Надо менять на Крооса и Модрича.
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дрочелсецо какое-то
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