"Ювентус" задумывается о покупке Алдервейрелда

"Ювентус" подумывает о том, чтобы приобрести защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда за 25 миллионов фунтов грядущим летом.

Ранее в этом сезоне "шпоры" воспользовались своей опцией по автоматическому продлению контракта Алдервейрелда на 12 месяцев — до июня 2020. Одновременно это означает, что грядущим летом Тоби будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 25 млн. фунтов.



Прежде Алдервейрелда связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако если Оле Гуннар Сульшер, накануне утвержденный главным тренером "красных дьяволов", и решит потратиться на центрального защитника, то предпочтет более молодого игрока, чем 30-летний бельгиец.



Как утверждает Daily Mirror, основным претендентом на Тоби грядущим летом может стать "Ювентус", который хочет купить сразу двух центральных защитников, чтобы укрепить свое доминирующее положение в Серии А и повысить свои шансы на успех в Лиге Чемпионов.



Переезд в Турин может показаться заманчивой возможностью и для самого Алдервейрелда, который свой последний трофей выигрывал еще с "Атлетико" пять лет назад.