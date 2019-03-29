"Ювентус" задумывается о покупке Алдервейрелда

Тоби Алдервейрелд "Ювентус" подумывает о том, чтобы приобрести защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда за 25 миллионов фунтов грядущим летом.

Ранее в этом сезоне "шпоры" воспользовались своей опцией по автоматическому продлению контракта Алдервейрелда на 12 месяцев — до июня 2020. Одновременно это означает, что грядущим летом Тоби будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 25 млн. фунтов.

Прежде Алдервейрелда связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако если Оле Гуннар Сульшер, накануне утвержденный главным тренером "красных дьяволов", и решит потратиться на центрального защитника, то предпочтет более молодого игрока, чем 30-летний бельгиец.

Как утверждает Daily Mirror, основным претендентом на Тоби грядущим летом может стать "Ювентус", который хочет купить сразу двух центральных защитников, чтобы укрепить свое доминирующее положение в Серии А и повысить свои шансы на успех в Лиге Чемпионов.

Переезд в Турин может показаться заманчивой возможностью и для самого Алдервейрелда, который свой последний трофей выигрывал еще с "Атлетико" пять лет назад.


Метки Алдервейрелд, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. gunnerlove 29.03.2019 09:57 # gunnerlove
    На самом деле классный защ, но у Юве на этой позиции проблем нет
    Так что время на их стороне, могут и подождать годик, а Тоби может в Атлетико вернутся, в котором опять распродажа грядет

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  2. chelsea88 29.03.2019 08:34 # chelsea88
    В Челсей этого топаря!

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  3. jappstamm 29.03.2019 08:02 # jappstamm
    Переподришет, или докатает и по той же схеме что и Рэмзи тем же путем за жирным контрактом уедет

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