Игуаин закончил с выступлениями за сборную Аргентины

Гонсало Игуаин Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

31-летний Игуаин, присоединившийся к "синим" в январе на правах аренды из "Ювентуса", забил 31 гол в 75 матчах за свою национальную команду, но последний раз представлял Аргентину еще во время Чемпионата Мира в России прошлым летом.

Гонсало нередко делали козлом отпущения за провалы национальной команды, и теперь нападающий решил целиком сосредоточиться на клубной карьере.

"Я принял свое решение, потому что хочу проводить время с семьей, своей дочерью, а также я чувствую, что дал своей стране все, что мог".

"Я полностью сосредоточен на выступлении за "Челси". Премьер-Лига удивительна, и мне там очень нравится В этой лиге действительно очень высокая конкуренция", — сообщил Игуаин Fox Sports.

Добавим, в 10 матчах за "Челси" Игуаин забил три гола, причем все три — находящимся в зоне вылета командам. Этого едва ли будет достаточно, чтобы убедить "синих" выкупить его трансфер или продлить аренду на следующий сезон.


Метки Игуаин, сборная Аргентины, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2019 07:00

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  1. pistolero-lfc 29.03.2019 07:29 # pistolero-lfc
    Гонсало нередко делали козлом отпущения за провалы национальной команды,

    ну да, справедливо, когда не реализуешь ахулиард шансов .
    Самый зашкварный это выход 1 на 1 против Нойера в финале ЧМ, когда получил шикарный пас от Лионеля Месси и сыграл как типичное Гонсало.

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