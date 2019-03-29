Игуаин закончил с выступлениями за сборную Аргентины

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

31-летний Игуаин, присоединившийся к "синим" в январе на правах аренды из "Ювентуса", забил 31 гол в 75 матчах за свою национальную команду, но последний раз представлял Аргентину еще во время Чемпионата Мира в России прошлым летом.



Гонсало нередко делали козлом отпущения за провалы национальной команды, и теперь нападающий решил целиком сосредоточиться на клубной карьере.



"Я принял свое решение, потому что хочу проводить время с семьей, своей дочерью, а также я чувствую, что дал своей стране все, что мог".



"Я полностью сосредоточен на выступлении за "Челси". Премьер-Лига удивительна, и мне там очень нравится В этой лиге действительно очень высокая конкуренция", — сообщил Игуаин Fox Sports.



Добавим, в 10 матчах за "Челси" Игуаин забил три гола, причем все три — находящимся в зоне вылета командам. Этого едва ли будет достаточно, чтобы убедить "синих" выкупить его трансфер или продлить аренду на следующий сезон.