Сульшер выселит Ван Дейка из своего особняка

Виргил Ван Дейк После подписания долгосрочного контракта с "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посоветовал защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку искать новое жилье.

Присоединившись к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" в январе 2018, Ван Дейк поселился в принадлежащем Сульшеру особняке с пятью спальнями — сам Оле Гуннар в то время возглавлял "Мольде", а его жилище в Чешире стоимостью 4 миллиона фунтов пустовало.

Однако в четверг Сульшер продлил свое пребывание в "Юнайтед" за пределы этого сезона, заключив контракт до 2022 года. Теперь норвежец хочет выселить арендатора, чтобы въехать в собственный дом и воссоединиться с семьей.

"Мы с семьей очень славно провели последние восемь лет в Норвегии. Их ждут перемены, но мы находимся в предвкушении".

"Мы с семьей договорились, что эти шесть месяцев проведем порознь. Не было необходимости тащить их за собой, но теперь это пройденный этап. Теперь мы снова будем вместе".

"У нас есть свой дом, мы начали строить его еще в 2007 году. Возможно, в 2019 мы, наконец, сможем в него въехать — вот это я называю долгосрочным планированием!" — сообщил Сульшер MUTV.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1551

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  1. sunsstorm 29.03.2019 07:19 # sunsstorm
    Зачем выселять, это ж норвежцы

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  2. pistolero-lfc 29.03.2019 07:17 # pistolero-lfc
    вот так борется Мю против Ливерпуля))

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  3. chr1s8rown 29.03.2019 06:51 # chr1s8rown
    Заплати отступные

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  4. januzaj00 29.03.2019 06:28 # januzaj00
    Сначала выселил с первого места Ливерпуль, а теперь выселил с особняка их лучшего игрока. Прирождённый манк

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  5. john-jones 29.03.2019 06:13 # john-jones
    Давно пора расстаться...

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