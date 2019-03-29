Сульшер выселит Ван Дейка из своего особняка

После подписания долгосрочного контракта с "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посоветовал защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку искать новое жилье.

Присоединившись к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" в январе 2018, Ван Дейк поселился в принадлежащем Сульшеру особняке с пятью спальнями — сам Оле Гуннар в то время возглавлял "Мольде", а его жилище в Чешире стоимостью 4 миллиона фунтов пустовало.



Однако в четверг Сульшер продлил свое пребывание в "Юнайтед" за пределы этого сезона, заключив контракт до 2022 года. Теперь норвежец хочет выселить арендатора, чтобы въехать в собственный дом и воссоединиться с семьей.



"Мы с семьей очень славно провели последние восемь лет в Норвегии. Их ждут перемены, но мы находимся в предвкушении".



"Мы с семьей договорились, что эти шесть месяцев проведем порознь. Не было необходимости тащить их за собой, но теперь это пройденный этап. Теперь мы снова будем вместе".



"У нас есть свой дом, мы начали строить его еще в 2007 году. Возможно, в 2019 мы, наконец, сможем в него въехать — вот это я называю долгосрочным планированием!" — сообщил Сульшер MUTV.