"Челси" сыграет на выезде со "Славией" на частично закрытом стадионе

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Славией" и "Челси" будет сыгран в Праге на частично закрытом стадионе.

Это решение УЕФА стало наказанием для чешского клуба за беспорядки, которые случились во время матча против "Генка" в феврале. Та игра была отмечена файерами, брошенными с трибун предметами, стычками фанатов и заблокированными проходами.



Таким образом, 11 апреля, когда в Прагу пожалует команда Маурицио Сарри, сразу три секции "Эден Арены" будут закрыты. Также "Славии" придется выплатить штраф в размере 32 тысяч евро (27.5 тыс. фунтов).



Добавим, что "Славия" уже полностью распродала все билеты на предстоящий матч с "Челси" и теперь будет вынуждена искать выход из ситуации. Клубу придется вернуть деньги болельщикам или попытаться оспорить решение УЕФА.