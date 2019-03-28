Алаба и Умтити — главные трансферные цели "Арсенала" на лето

Хосеп Гвардиола и Давид Алаба Защитники Давид Алаба из "Баварии" и Самюэль Умтити из "Барселоны" являются двумя главными трансферными целями "Арсенала" на грядущее лето.

Как сообщает The Independent, к следующему сезону главный тренер "канониров" Унаи Эмери надеется пригласить в свою команду до пяти новичков, и Алаба с Умтити находятся вверху его списка желанных целей.

В предыдущие сезоны Алаба и Умтими были основными игроками в своих клубах, однако вскоре для них может многое измениться. "Бавария" находится на пороге масштабной перестройки, тогда как "Барселона" мечтает о юном Маттейсе Де Лигте, для которого необходимо освободить место в стартовом составе.

На "Эмирейтс" оптимистично оценивают свои шансы заполучить Давида с Самюэлем, полагая, что "Бавария" и "Барселона" будут открыты к переговорам, а сами игроки проявят заинтересованность к переходу в "Арсенал".


Метки Алаба, Арсенал, Бавария, Барселона, Умтити

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 23:00

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  1. rap-woiska 28.03.2019 23:20 # rap-woiska
    Бля лфц бы боатенга урвал у немчуры , было бы жёстко

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  2. jappstamm 28.03.2019 23:13 # jappstamm
    По 25 миллионов за каждого, норм че на дворе же 2012

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  3. awesome-arsenal 28.03.2019 23:02 # awesome-arsenal
    уахах в голос

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