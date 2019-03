FA планирует сменить свое название

Футбольная ассоциация Англии, известная как The Football Association, может сменить свое название впервые за 155 лет существования.

В четверг на "Уэмбли" состоялось заседание совета FA. Одной из предложенных для обсуждения тем стало переименование организации, основанной в 1863 году.



В данный момент в мире существует множество футбольных федераций или ассоциаций, однако когда речь заходит о the FA, всем становится понятно, что имеется ввиду английская.



Как сообщает Sky Sports, в попытке искоренить эту несправедливость чиновники подумывают переименовать the FA в the English FA (Английская футбольная ассоциация).



Данная инициатива пока находится на стадии обсуждения, однако ее поддерживают и президент Грег Кларк, и исполнительный директор Мартин Гленн.