FA планирует сменить свое название

Сборная Англии Футбольная ассоциация Англии, известная как The Football Association, может сменить свое название впервые за 155 лет существования.

В четверг на "Уэмбли" состоялось заседание совета FA. Одной из предложенных для обсуждения тем стало переименование организации, основанной в 1863 году.

В данный момент в мире существует множество футбольных федераций или ассоциаций, однако когда речь заходит о the FA, всем становится понятно, что имеется ввиду английская.

Как сообщает Sky Sports, в попытке искоренить эту несправедливость чиновники подумывают переименовать the FA в the English FA (Английская футбольная ассоциация).

Данная инициатива пока находится на стадии обсуждения, однако ее поддерживают и президент Грег Кларк, и исполнительный директор Мартин Гленн.


Метки FA

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 22:00

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