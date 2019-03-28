Сульшер нацелен на титул Премьер-Лиги

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что жаждет вернуть титул Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

В четверг "красные дьяволы" прояснили вопрос с будущим Сульшера, утвердив 46-летнего норвежца в качестве постоянного рулевого. Оле Гуннар заключил контракт до 2022 года и теперь может целиком погрузиться в работу.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" еще не доводилось участвовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги, и Сульшер настроен это исправить. Возвращение титула — приоритет для Оле Гуннара на ближайшее будущее.

"Завоевать титул Премьер-Лиги — это то, что мы ожидаем от самих себя, к чему мы привыкли и что мы делали так много раз прежде. Мы не можем ждать этого слишком много лет, но это не случится в одночасье".

"Титул Премьер-Лиги жизненно важен для нас. Убежден, мы будем успешны, но нам важно двигаться шаг за шагом".

"Меня особо не заботит, чего я добился как игрок, потому что я всегда устремлен вперед. Было великолепно поработать с лучшим в мире тренером, но теперь я сам здесь тренер, и я думаю, это достижение превосходит мои предыдущие".

"Являясь нападающим, я всегда был оптимистом и мыслил позитивно. Я сохранил воспоминания о том, что значит быть победителем и чемпионом. Мы не терпится увидеть, чтобы эти игроки испытали те же ощущения".

"Надеюсь, когда мне будет суждено уйти, я уйду с улыбкой на лице и смогу сказать, что мы вместе с болельщиками, персоналом, игроками, клубом провели хорошее время вместе. Владельцам, Эду (Вудворду) и каждому в клубе я пообещал, что всегда буду собой".

"Я не изменюсь. Я останусь оптимистом и позитивно настроенным человеком, а остального мы добьемся вместе", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 21:00

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  1. chr1s8rown 28.03.2019 22:20 # chr1s8rown
    Смешно

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  2. blackdreamer 28.03.2019 22:12 # blackdreamer
    обосреться в следующем сезоне знатно
    с такими отбросами в команде попасть в топ 6 большой успех

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  3. brown-ale 28.03.2019 21:32 # brown-ale
    Уволят в октябре.

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  4. lambert757 28.03.2019 21:25 # lambert757
    Нужно качественно усилиться, вот тогда можно думать о чемпионстве. С таким составом вряд ли можно думать о чемпионстве

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  5. manutd-20champ 28.03.2019 21:01 # manutd-20champ
    что на это скажете, ценители фапла.

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