Сульшер нацелен на титул Премьер-Лиги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что жаждет вернуть титул Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

В четверг "красные дьяволы" прояснили вопрос с будущим Сульшера, утвердив 46-летнего норвежца в качестве постоянного рулевого. Оле Гуннар заключил контракт до 2022 года и теперь может целиком погрузиться в работу.



После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" еще не доводилось участвовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги, и Сульшер настроен это исправить. Возвращение титула — приоритет для Оле Гуннара на ближайшее будущее.



"Завоевать титул Премьер-Лиги — это то, что мы ожидаем от самих себя, к чему мы привыкли и что мы делали так много раз прежде. Мы не можем ждать этого слишком много лет, но это не случится в одночасье".



"Титул Премьер-Лиги жизненно важен для нас. Убежден, мы будем успешны, но нам важно двигаться шаг за шагом".



"Меня особо не заботит, чего я добился как игрок, потому что я всегда устремлен вперед. Было великолепно поработать с лучшим в мире тренером, но теперь я сам здесь тренер, и я думаю, это достижение превосходит мои предыдущие".



"Являясь нападающим, я всегда был оптимистом и мыслил позитивно. Я сохранил воспоминания о том, что значит быть победителем и чемпионом. Мы не терпится увидеть, чтобы эти игроки испытали те же ощущения".



"Надеюсь, когда мне будет суждено уйти, я уйду с улыбкой на лице и смогу сказать, что мы вместе с болельщиками, персоналом, игроками, клубом провели хорошее время вместе. Владельцам, Эду (Вудворду) и каждому в клубе я пообещал, что всегда буду собой".



"Я не изменюсь. Я останусь оптимистом и позитивно настроенным человеком, а остального мы добьемся вместе", — цитирует Сульшера Daily Mail.